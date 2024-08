Le parole e le radici: Lusso

Da luxus discende anche il verbo luxare, che nell’italiano moderno diventa "lussare", un termine che si usa in ambito medico per descrivere la dislocazione di un osso dalla sua sede naturale. Avete mai sentito parlare di una spalla lussata? Un’immagine ben diversa da quella di un sontuoso banchetto o di una sfarzosa residenza, eppure, sorprendentemente, le due parole condividono la stessa radice etimologica. E allora, cosa hanno in comune il lusso e la lussazione? La risposta potrebbe stupirvi. Entrambi, infatti, evocano l’idea di un superamento dei limiti. Nel lusso, si supera il limite del necessario, abbracciando il superfluo come simbolo di bellezza e status. Nel lussare, si supera il limite della posizione naturale, creando una rottura, un disordine. Pensateci la prossima volta che vi concederete un lusso. Potrebbe non essere solo una questione di sfarzo, ma anche un invito a riflettere sui limiti che decidiamo di superare e sui rischi che ne derivano. Un lusso, in fin dei conti, può anche nascondere una forma di dislocazione, di rottura di un equilibrio, sia esso sociale, personale o ambientale.





Oggi, quando parliamo di lusso, evochiamo immagini di comfort, raffinatezza e piacere. Ma l’etimologia ci invita a considerare anche l’altro lato della medaglia: quello di un eccesso che, pur splendente, può portare a una perdita di equilibrio. È qui che il lusso si trasforma in una riflessione profonda non solo sulla ricchezza, ma anche sulla fragilità dell’armonia quando si oltrepassano i confini del necessario. La storia del lusso, tracciata attraverso le radici della lingua, ci offre una prospettiva più complessa e ambivalente rispetto all’uso contemporaneo della parola. Luxus, con la sua ambiguità originaria, ci ricorda che l’eccesso, sebbene affascinante, può portare con sé il rischio della disgregazione, un concetto che merita di essere tenuto a mente in un'epoca in cui il lusso sembra essere più che mai al centro delle nostre aspirazioni. Forse, la prossima volta che penserete al lusso, vi chiederete: è un piacere o un rischio?

Immaginate di passeggiare per una sontuosa villa rinascimentale, circondati da affreschi, ori e broccati preziosi. Che cosa vi viene in mente? "Che lusso!", direste. Ma cosa significa veramente questa parola che, come un gioiello, scintilla nella nostra mente e nei nostri discorsi? Il termine "lusso", così ricco di sfumature e implicazioni, porta con sé una storia millenaria che affonda le sue radici nel latino classico, rivelando significati a volte sorprendenti. Lusso deriva dalla parola latina luxus, una parola che originariamente indicava molto di più di ciò che oggi associamo con l’opulenza e il comfort. Luxus, nel mondo antico, significava "eccesso", "splendore", ma anche "deviazione". Sì, proprio così, non solo l’abbondanza, ma anche una sorta di fuoriuscita dai limiti stabiliti, un qualcosa che si deformava, come un ramo che si piega sotto il peso di un frutto troppo pesante. Ed è qui che la storia si fa interessante.