L'Italia tra mito e realtà, capitolo 12: La Nobilitas patrizio-plebea - Una nuova elìte per Roma

La nobilitas non è altro che il frutto di un compromesso forzato, un matrimonio di convenienza tra patrizi e alcuni plebei – quelli che avevano saputo giocare le loro carte meglio degli altri. Non fu certo un atto di generosità: i patrizi capirono che concedere qualcosa ai plebei più ricchi era il prezzo da pagare per non perdere tutto. Dopotutto, meglio dividere il potere con pochi plebei selezionati piuttosto che rischiare di vedersi strappare Roma da sotto i piedi. Questo processo non fu né lineare né indolore. Tra il V e il IV secolo a.C., Roma fu un campo di battaglia politica, dove ogni passo verso l’allargamento del potere fu strappato con le unghie e con i denti. Ricordiamo la secessione della plebe sul Monte Sacro nel 494 a.C., che portò alla creazione del Tribuno della Plebe, e le Leggi Licinie-Sestie del 367 a.C., che finalmente aprirono ai plebei l’accesso al consolato, una delle massime cariche della Repubblica. Ma attenzione: non è che da quel momento in poi tutti i plebei potessero salire al potere. Solo i più ricchi e influenti riuscirono a farsi strada nei palazzi, mentre la massa della plebe urbana continuava a vivere di stenti, lontana dalle stanze dove si prendevano le decisioni. Insomma, la Repubblica si era allargata un po’, ma non troppo, giusto quel tanto che bastava per evitare rivolte e mantenere l’ordine.





Le Leggi Licinie-Sestie furono una svolta, sì, ma più che altro per chi riusciva a infilarsi nei nuovi salotti della nobilitas. I plebei che entrarono a far parte di questa nuova élite scoprirono presto che il potere non era un gioco semplice: bisognava scendere a compromessi, fare concessioni, e, perché no, imparare l’arte della politica più spietata. Il risultato fu un equilibrio precario, in cui i patrizi continuavano a dominare, ma con qualche plebeo in più a spartirsi la torta. E mentre i nuovi nobili cercavano di consolidare il loro potere, Roma iniziava a guardare oltre i propri confini. Le guerre contro i Volsci, gli Equi e i Sabini – popoli vicini che non avevano nessuna intenzione di cedere il passo – furono il banco di prova per questa nuova classe dirigente.





I condottieri romani, molti dei quali provenienti da questa nobilitas, guidarono la Repubblica in un percorso di espansione che avrebbe cambiato per sempre il volto della città come vedremo nel prossimo capitolo. Ma non illudiamoci: questa nuova élite non risolse i problemi sociali di Roma. Anzi, se possibile, li rese ancora più complicati. Le tensioni tra i ricchi e i poveri, tra chi aveva e chi non aveva, continuarono a crescere sotto la superficie. La nobilitas era riuscita a mettere una pezza, ma le crepe c’erano, e si sarebbero allargate con il tempo. Per ora, però, Roma aveva trovato un equilibrio, precario quanto si vuole, ma sufficiente per affrontare le sfide che il futuro le riservava. La strada era ancora lunga e piena di ostacoli, ma la Repubblica era riuscita a tenere insieme i pezzi e a continuare il suo cammino, con quella stessa ostinazione che l’aveva già portata lontano.

Quando si parla di Roma e della sua Repubblica, viene quasi naturale pensare a un sistema di governo fondato sull’equità e la partecipazione. Ma se credete che i patrizi, dopo aver cacciato il re, abbiano subito avuto un’illuminazione e deciso di condividere il potere con i plebei, vi state illudendo. La verità è che i patrizi fecero buon viso a cattivo gioco, concedendo solo quel minimo necessario per evitare guai peggiori. E così, quasi senza volerlo, nacque la nobilitas.