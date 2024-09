L'Italia tra mito e realtà, capitolo 5: Anco Marzio - Il costruttore di Roma

Il suo regno fu segnato da un'epoca di grandi costruzioni e integrazioni. Anco Marzio comprese che il futuro di Roma non risiedeva solo nella forza delle armi, ma nella capacità di creare infrastrutture che sostenessero e alimentassero l’espansione della città. Sotto il suo regno, Roma non solo continuò a estendersi, ma vide nascere opere che avrebbero permesso alla città di prosperare nel lungo periodo. Tra le realizzazioni più significative di Anco vi fu il Ponte Sublicio, il primo ponte di legno sul Tevere. Questo ponte non fu solo un'opera ingegneristica notevole per l'epoca, ma un simbolo: Roma si collegava con i territori al di là del fiume, dimostrando che l’espansione non si fermava al confine naturale del Tevere. Ma Anco non si fermò qui: capì che il mare rappresentava una nuova frontiera per Roma, e così fondò Ostia, il primo porto della città. Questo porto, destinato a diventare uno snodo vitale per i commerci e le guerre future, fu un altro segnale della lungimiranza di Anco. Ma non basta costruire ponti e porti per garantire la stabilità di un regno in espansione. Anco Marzio lo sapeva bene. A differenza di Tullo Ostilio, che aveva distrutto Alba Longa, Anco adottò una politica più inclusiva. Quando conquistava nuove città, trasferiva i loro abitanti a Roma e concedeva loro la cittadinanza. Questa politica, che oggi chiameremmo di integrazione, permise a Roma di crescere non solo in estensione, ma anche in popolazione e cultura.





Questa Roma, sempre più grande e diversificata, iniziava a prendere la forma di quella che conosciamo: una città cosmopolita, un crogiolo di popoli e tradizioni che, pur mantenendo le proprie radici, contribuivano alla creazione di una nuova identità comune sotto il segno di Roma. Anco Marzio riuscì così a coniugare la saggezza religiosa di Numa e la forza militare di Tullo, aggiungendo al mix un senso pratico che mancava ai suoi predecessori. Roma, grazie a lui, non era più solo una città di guerrieri, ma un centro di civiltà in crescita. Ma nonostante il suo spirito pacifico e costruttivo, Anco non sfuggì al destino che accomuna tutti i re. Morì, lasciando dietro di sé una città che aveva posto solide basi per il futuro, ma anche nuove sfide che avrebbero richiesto altrettanta saggezza e forza. La sua morte segnò la fine di un'era e l'inizio di un’altra, dove Roma, forte delle sue nuove strutture e della sua crescente popolazione, si preparava ad affrontare nuovi re, nuovi popoli e nuove sfide. E così, con Anco Marzio, Roma si dotava delle infrastrutture necessarie per diventare una vera potenza, pronta ad accogliere i cambiamenti e le trasformazioni che il futuro avrebbe portato. La città eterna iniziava a prendere forma, non solo come potenza militare, ma come centro di un impero destinato a durare nei secoli.

Dopo le fiamme che avevano consumato Tullo Ostilio – in senso letterale, come abbiamo visto – Roma si trovava a un nuovo punto di svolta. La città, ormai ben lontana dall'essere un villaggio di pastori, doveva affrontare le conseguenze della sua crescente potenza. La conquista aveva portato nuovi territori, nuove genti, ma anche nuove complessità. A chiudere il capitolo delle guerre senza fine, arriva Anco Marzio, il quarto re di Roma, che seppe coniugare l’ardore militare con una visione più stabile e lungimirante. Anco Marzio non era certo privo di ambizioni, ma capì che, per ogni territorio conquistato, bisognava creare le condizioni affinché quella conquista non si trasformasse in un problema. Se i suoi predecessori si erano dedicati ora alla guerra, ora alla religione, Anco preferì una strada intermedia: la costruzione. Ed è proprio attraverso le sue opere che il re ha lasciato il segno nella storia di Roma.