Il fascismo e la marcia su Roma: L’Italia sotto il tallone di ferro

Con la fine della Prima Guerra Mondiale, l’Italia si trovava in una situazione economica e sociale disastrosa. Il ritorno dei soldati dal fronte, la disoccupazione dilagante, e l’inflazione galoppante crearono un clima di profonda insoddisfazione tra le classi popolari. Gli anni del "biennio rosso" (1919-1920) videro un’ondata di agitazioni sociali, con occupazioni di fabbriche, scioperi generali, e scontri tra lavoratori e forze dell’ordine. In questo periodo, la sinistra italiana, rappresentata principalmente dal Partito Socialista Italiano (PSI), era divisa tra riformisti e massimalisti, incapace di fornire una risposta unitaria alle crisi in atto. La destra, dal canto suo, era frammentata e indebolita, incapace di contrastare efficacemente l’ascesa del socialismo. Fu in questo vuoto di potere che Benito Mussolini, fondatore dei Fasci Italiani di Combattimento nel 1919, iniziò a emergere come figura politica di rilievo. Mussolini, abile nel manipolare il malcontento popolare, trasformò i Fasci in un movimento paramilitare che si fece strada attraverso la violenza e l’intimidazione. Le squadre d’azione fasciste, meglio conosciute come "squadristi", si scagliarono contro i sindacati, i socialisti e le organizzazioni operaie, con il tacito consenso di una parte della borghesia e delle autorità, che vedevano nel fascismo un baluardo contro la minaccia comunista. Nel giro di pochi anni, il fascismo passò da movimento di protesta a forza politica organizzata, grazie anche al sostegno di alcuni settori dell’esercito, della monarchia e della Chiesa cattolica. Il 28 ottobre 1922, Mussolini organizzò la Marcia su Roma, un’azione simbolica che segnò il culmine della sua ascesa al potere.





Di fronte alla pressione delle forze fasciste, il re Vittorio Emanuele III decise di non intervenire e invitò Mussolini a formare un governo, segnando così l’inizio di un regime che avrebbe dominato l’Italia per oltre vent’anni. La sinistra italiana, già indebolita dalle divisioni interne, fu travolta dall’ascesa del fascismo. I socialisti, i comunisti e gli anarchici furono duramente repressi; molti esponenti furono costretti all’esilio o incarcerati. La repressione violenta e sistematica portò alla dissoluzione di gran parte delle organizzazioni operaie e dei movimenti socialisti, riducendo al silenzio la resistenza interna. La sinistra, che aveva rappresentato una speranza di cambiamento per molti italiani, si trovò così impotente di fronte alla brutalità del nuovo regime. I pochi tentativi di opposizione furono stroncati sul nascere, e per gran parte degli anni ’20 e ’30 la sinistra italiana fu costretta a operare nella clandestinità, preparando la resistenza che si sarebbe manifestata solo molti anni dopo. Con Mussolini al potere, l’Italia entrò in una nuova era caratterizzata dalla dittatura e dalla soppressione delle libertà democratiche.





La Destra italiana si trasformò radicalmente, abbandonando il liberalismo e abbracciando il totalitarismo. Il Parlamento fu svuotato delle sue funzioni, i partiti politici furono sciolti, e la stampa fu ridotta al silenzio. La politica diventò uno strumento nelle mani di un solo uomo, mentre il fascismo cercava di plasmare la società italiana secondo i propri ideali nazionalisti e autoritari. Per la sinistra italiana, il fascismo rappresentò non solo una sconfitta politica, ma anche una tragedia umana. Le violenze, le persecuzioni, e le privazioni subite da chi si opponeva al regime lasciarono cicatrici profonde nella storia del Paese. La Marcia su Roma e l’ascesa del fascismo segnano uno dei capitoli più bui della storia italiana. Il regime di Mussolini non solo distrusse la democrazia, ma avviò anche l’Italia verso un percorso di conflitto e devastazione che avrebbe avuto conseguenze tragiche nella Seconda Guerra Mondiale. Oggi, l’ombra del fascismo continua a incombere sulla politica italiana, come monito di ciò che può accadere quando la democrazia viene sacrificata sull’altare della paura e della violenza. La lezione di quegli anni ci ricorda l’importanza di difendere le istituzioni democratiche e di vigilare contro ogni forma di autoritarismo, affinché la storia non si ripeta.

