L’alba di un nuovo paese: L’unità d’Italia e la nascita della politica nazionale

La Destra Storica era anche promotrice di un’economia liberale, favorevole al libero scambio e allo sviluppo industriale, ma con un occhio attento a non sconvolgere l’ordine sociale esistente. Tuttavia, questa visione elitista, pur garantendo un’efficace gestione dello Stato, spesso ignorava le istanze delle classi più umili, contribuendo a creare una crescente tensione sociale. Dall’altra parte dello spettro politico, la Sinistra Storica rappresentava le classi emergenti, come la piccola borghesia e i professionisti. Guidata da personaggi come Agostino Depretis e Francesco Crispi, la Sinistra si opponeva al centralismo della Destra, promuovendo una maggiore apertura democratica e una politica più attenta alle necessità popolari. La Sinistra Storica si batteva per l’allargamento del suffragio elettorale e per una maggiore autonomia locale, riconoscendo che l’Italia era una nazione appena nata e che per consolidarla serviva coinvolgere maggiormente il popolo nelle decisioni politiche. Inoltre, la Sinistra era più incline a promuovere riforme sociali, benché in modo cauto e progressivo. La politica italiana nei primi anni dell’Unità fu caratterizzata da un equilibrio instabile tra queste due correnti.





La Destra Storica mantenne il controllo del potere per quasi due decenni, fino al 1876, governando con fermezza ma anche con una certa rigidità. Tuttavia, le crescenti richieste di cambiamento da parte della popolazione e la pressione esercitata dalla Sinistra Storica portarono inevitabilmente a una svolta. Il passaggio di consegne del 1876, quando Agostino Depretis prese il potere inaugurando l’era del “trasformismo”, segnò l’inizio di una nuova fase della politica italiana. Da quel momento, le linee di demarcazione tra destra e sinistra cominciarono a farsi meno nette, in un continuo tentativo di trovare compromessi che, se da un lato garantivano la stabilità, dall’altro minavano la coerenza ideologica delle due fazioni. La Destra e la Sinistra Storiche hanno gettato le basi per quella che sarebbe stata la lunga e complicata storia politica italiana. Queste due correnti, pur con i loro limiti e le loro contraddizioni, hanno rappresentato le prime forme di un confronto politico che, seppur cambiato nei nomi e nelle forme, continua ancora oggi. Mentre ci avventuriamo in questo viaggio attraverso i decenni, esploreremo come queste prime divisioni si siano evolute, trasformate, e a volte persino ribaltate, offrendo una lente attraverso la quale possiamo meglio comprendere l’Italia di oggi. Perché, in fondo, la storia della politica italiana è la storia di un Paese che ha cercato, e continua a cercare, la propria strada tra le sfide di un mondo in continuo cambiamento.

Nel 1861, quando l’Italia si unificò sotto un’unica bandiera, il neonato Regno si trovò di fronte alla sfida titanica di costruire non solo un nuovo Stato, ma anche un’identità politica condivisa. La penisola era un mosaico di culture, lingue, e interessi divergenti, e la politica doveva rispecchiare questa complessità. Fu in questo contesto che emersero le prime grandi correnti politiche italiane: la Destra Storica e la Sinistra Storica. La Destra Storica, rappresentata da figure come Camillo Benso di Cavour, Giovanni Lanza e Bettino Ricasoli, era composta principalmente da aristocratici e grandi proprietari terrieri. Questa corrente politica sosteneva un’idea di Stato fortemente centralizzata, dove il potere decisionale era saldamente nelle mani dell’élite. Per loro, l’unità d’Italia doveva essere accompagnata da un forte controllo dell’amministrazione pubblica e delle finanze, al fine di garantire stabilità e ordine.