Dietro le quinte del potere: Luigi Federico Menabrea, il generale matematico

Luigi Federico Menabrea nacque nel 1809 a Chambéry, allora parte del Regno di Sardegna, oggi in Francia. Figlio di un ufficiale dell'esercito, Menabrea mostrò fin da giovane una predisposizione per le scienze. Studiò ingegneria militare all'Accademia Militare di Torino, dove si distinse per le sue capacità matematiche e tecniche.





La sua carriera iniziò nel Genio Militare, dove applicò le sue conoscenze scientifiche alla costruzione di fortificazioni e infrastrutture. Menabrea non era solo un militare, ma anche un accademico di fama. Scrisse numerosi trattati di matematica e ingegneria, e la sua mente brillante attirò l'attenzione di molti studiosi contemporanei. Uno dei suoi contributi più noti fu la traduzione e il commento delle "Note" di Ada Lovelace sulla macchina analitica di Charles Babbage, un'opera che gettò le basi per la moderna informatica. Durante le guerre d'indipendenza italiane, Menabrea giocò un ruolo chiave come stratega militare. La sua abilità tattica e la sua conoscenza delle scienze applicate gli valsero il rispetto dei suoi superiori e dei suoi pari.





Dopo l'unificazione, la sua carriera militare lo portò a ricoprire ruoli sempre più importanti, culminando nella nomina a senatore del Regno d'Italia. Il passaggio dal campo di battaglia al Parlamento fu naturale per Menabrea, che portò con sé il rigore e la disciplina della vita militare. La sua presenza nel Senato era caratterizzata da interventi puntuali e ben documentati, sempre volti a promuovere l'interesse nazionale e il progresso scientifico e tecnologico del paese. Menabrea divenne Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1867, in un momento di grande tensione politica e sociale. Il suo governo fu segnato da due grandi eventi: la terza guerra d'indipendenza e la presa di Roma. Durante la terza guerra d'indipendenza, Menabrea dimostrò ancora una volta la sua abilità strategica, contribuendo in modo significativo alla vittoria italiana. La presa di Roma, tuttavia, fu un capitolo controverso del suo mandato. Sebbene Menabrea sostenesse l'idea di fare di Roma la capitale d'Italia, le modalità con cui questo obiettivo fu raggiunto suscitarono critiche e resistenze, sia in Italia che all'estero. La sua gestione delle relazioni con il Papa e con le potenze europee fu complessa e spesso contestata.





Menabrea era noto per il suo rigore intellettuale e la sua passione per la scienza. Si racconta che, nonostante i suoi impegni politici e militari, trovasse sempre il tempo per dedicarsi agli studi matematici. La sua casa era un vero e proprio laboratorio, dove ospitava scienziati e studiosi da tutta Europa per discutere delle ultime scoperte e teorie. Un aneddoto interessante riguarda il suo rapporto con la tecnologia. Menabrea era affascinato dalle innovazioni tecniche e fu uno dei primi politici italiani a vedere il potenziale delle ferrovie per lo sviluppo economico e sociale del paese. Promosse attivamente la costruzione di nuove linee ferroviarie, convinto che fossero fondamentali per l'unità e il progresso dell'Italia. Luigi Federico Menabrea lasciò il governo nel 1869, ma il suo impatto sulla politica e sulla scienza italiana è durato molto più a lungo.





La sua visione di uno Stato moderno e avanzato, capace di sfruttare le scoperte scientifiche e tecnologiche per migliorare la vita dei cittadini, ha lasciato un segno profondo. Menabrea ci ha insegnato l'importanza di unire teoria e pratica, di applicare le conoscenze scientifiche alla realtà quotidiana per costruire un futuro migliore.





Cosa ci insegna Luigi Federico Menabrea oggi? La sua attenzione alle scienze e alla tecnologia, la sua visione di uno Stato che promuove il progresso e l'innovazione, sono temi ancora attuali. In un'epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite, l'esempio di Menabrea ci ricorda l'importanza di investire nella ricerca e nell'educazione scientifica. Il suo impegno per l'unità nazionale e il suo rigore intellettuale sono modelli di riferimento per i leader di oggi. Menabrea ha dimostrato che è possibile coniugare il servizio pubblico con la passione per la scienza, e che il progresso tecnologico deve andare di pari passo con lo sviluppo sociale e culturale. Concludiamo qui il nostro quarto appuntamento con la storia dei Presidenti del Consiglio dei Ministri italiani.





La prossima volta parleremo di Giovanni Lanza, un altro protagonista della nostra storia unitaria.

