La bandiera dei Quattro Mori: Storia, leggende e identità di un popolo

La storia della bandiera è anche segnata da un curioso dettaglio iconografico. Durante il periodo sabaudo, i Mori sulla bandiera venivano raffigurati con una benda sugli occhi, un errore corretto solo nel 1999, quando la Regione Autonoma della Sardegna decise di ripristinare la versione con la benda sulla fronte, più fedele alle rappresentazioni originali. Questo cambiamento simboleggiava non solo una correzione storica, ma anche un ritorno all'autenticità e all'orgoglio delle tradizioni sarde. La bandiera dei Quattro Mori è diventata nel tempo un potente emblema dell'identità sarda. Durante il Risorgimento e le lotte per l'indipendenza, essa rappresentava la resistenza contro i dominatori stranieri. Il simbolo dei Quattro Mori è stato adottato dal Partito Sardo d'Azione nel 1921, rafforzando ulteriormente il suo ruolo come icona del popolo sardo. Questa bandiera non è solo un semplice vessillo che sventola al vento, ma è un simbolo carico di significato, che rappresenta la storia, la cultura e l'orgoglio di un popolo. Attraverso i secoli, la bandiera dei Quattro Mori ha raccontato la storia della Sardegna, dalla resistenza contro gli invasori moreschi alle lotte per l'indipendenza, diventando un emblema della cristianità combattente e della resilienza del popolo sardo.

La bandiera dei Quattro Mori, simbolo indiscusso della Sardegna, affascina per la sua storia ricca di intrecci tra realtà e leggenda. Originariamente legata alla Corona d'Aragona, la bandiera rappresenta le vittorie degli aragonesi contro i Mori in Spagna. Le quattro teste di moro sul vessillo richiamano battaglie storiche come quelle di Saragozza, Valencia, Murcia e le Baleari. Una delle leggende più suggestive racconta che il re Pietro I di Aragona vinse la battaglia di Alcoraz nel 1096 grazie all'intervento miracoloso di San Giorgio, apparso come un cavaliere bianco che decapitò quattro principi mori. Questa leggenda intreccia il sacro con il profano, rendendo la storia della bandiera ancora più affascinante. Secondo una versione più antica e locale, la bandiera rappresenta i quattro Giudicati – Torres, Cagliari, Arborea e Gallura – che governarono l'isola tra il IX e il XV secolo, difendendola strenuamente dalle incursioni moresche. In questo contesto, le quattro teste di moro simboleggerebbero i quattro giudici che guidarono questi piccoli stati indipendenti.