Verità Alternative: Smontiamo le Bufale - Dai calcoli renali alla sicurezza: Le fake news sull'Acqua di Casa

L'acqua del rubinetto è spesso al centro di falsi miti che sembrano indistruttibili. Il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) dell'Istituto Superiore di Sanità ha presentato il suo primo rapporto, smontando alcune delle false credenze più comuni.





Bufala 1: L'acqua del rubinetto deve essere priva di sostanze chimiche per essere 'buona'. "È vero il contrario," chiarisce l'Iss. L'acqua del rubinetto contiene molte sostanze chimiche vantaggiose per la salute, come il calcio e il magnesio. Eliminare queste sostanze potrebbe ridurre l'apporto di elementi essenziali per il nostro organismo.





Bufala 2: L'acqua del rubinetto causa i calcoli renali. Secondo l'Iss, la formazione dei calcoli dipende principalmente da una predisposizione individuale o familiare. Il calcio presente nell'acqua del rubinetto è essenziale per la nostra salute e non va evitato a meno che non sia un medico a prescriverlo.





Bufala 3: L'acqua di casa non è sicura. L'Iss rassicura che l'acqua del rubinetto è sicura quanto l'acqua minerale naturale. La normativa vigente garantisce l'assenza di rischi per i consumatori grazie ai controlli rigorosi. Perché l'Acqua del Rubinetto è Sicura L'acqua del rubinetto può essere tranquillamente utilizzata dalle donne in gravidanza e per i bambini piccoli. È adatta per la preparazione del latte in formula, delle pappe e per l'idratazione dei più piccoli. Entrambe, acqua del rubinetto e acqua in bottiglia, sono sicure per il consumo in gravidanza e durante l'allattamento.





Un'altra falsa credenza è che per rendere sicura l'acqua del rubinetto sia necessario installare un apparecchio di trattamento. Anche questa è una bufala: l'acqua del rubinetto è già sicura grazie ai controlli previsti dalla normativa. E al ristorante? Chiedere acqua del rubinetto è una pratica incoraggiata dalla normativa, che incentiva l'uso dell'acqua pubblica per ridurre l'impatto ambientale. È sempre importante approcciare queste storie con scetticismo e fare affidamento su prove concrete e verificabili. Alla prossima puntata di "Verità Alternative: Smontiamo le Bufale", dove continueremo a esplorare altre teorie assurde e a riderci su, sempre con la curiosità e il rigore della scienza, ma senza perdere il sorriso.

Cari lettori, eccoci di nuovo con un'altra puntata della nostra rubrica dedicata a esplorare, smontare e sorridere insieme delle teorie più strampalate che circolano sul web e oltre. Oggi ci addentreremo in uno dei miti più bizzarri e diffusi nel mondo: le bufale sull'acqua di casa. Dai calcoli renali alla sicurezza, è tempo di fare chiarezza grazie all'Istituto Superiore di Sanità.