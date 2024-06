Verità alternative: Smontiamo le bufale - La teoria della terra piatta

Alla prossima puntata di "Verità Alternative: Smontiamo le Bufale", dove continueremo a esplorare altre teorie assurde e a riderci su, sempre con la curiosità e il rigore della scienza, ma senza perdere il sorriso. Il protagonista, Bob Knodel, uno dei principali promotori di questa teoria, ha utilizzato un giroscopio laser, uno strumento di alta precisione. L'idea era di misurare la rotazione terrestre, convinti che non avrebbero rilevato alcun movimento, confermando così la loro teoria. Ma ecco il colpo di scena: l'esperimento ha rivelato una deriva di 15 gradi all'ora. Questo dato conferma esattamente quello che ci dice la scienza: la Terra ruota su se stessa. In altre parole, il costoso esperimento progettato per dimostrare che la Terra è piatta ha invece dimostrato il contrario, cioè che la Terra è rotonda. Quindi, cari lettori, possiamo tirare un sospiro di sollievo: la Terra è rotonda (o meglio, un geoide). Questo esperimento ci insegna due cose: primo, che è sempre bene verificare le proprie credenze con metodi scientifici; secondo, che a volte la realtà può essere davvero ironica. Spendere 20.000 dollari per dimostrare una cosa e ottenere l'esatto opposto è il genere di ironia che solo la scienza può regalarci.

Benvenuti a "Verità Alternative: Smontiamo le Bufale", la rubrica dedicata a esplorare, smontare e sorridere insieme delle teorie più strampalate che circolano sul web e oltre. Immaginate un gruppo di persone che, nel 2023, crede ancora che la Terra sia piatta. Sì, avete letto bene. Nonostante millenni di scoperte scientifiche e l'immensa quantità di prove visibili a tutti (basta guardare una foto satellitare), c'è ancora chi è convinto che il nostro pianeta sia simile a una pizza. Ma non una margherita qualunque: una pizza con un crosta spessa ai bordi e il vuoto cosmico al di sotto! Nel 2018, un gruppo di sostenitori della teoria della Terra piatta ha deciso di mettere alla prova la loro credenza con un esperimento costato ben 20.000 dollari. Il tutto è documentato nel film "Behind the Curve" disponibile su Netflix.