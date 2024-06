Cronache della Repubblica: I Presidenti d'Italia - Enrico De Nicola, il primo Presidente della Repubblica

Prima di diventare Presidente, fu presidente della Camera dei Deputati e della Corte di Cassazione. Dopo il referendum del 2 giugno 1946, che sancì la fine della monarchia e la nascita della Repubblica, De Nicola fu eletto Capo provvisorio dello Stato dall'Assemblea Costituente con una maggioranza schiacciante. Durante il suo mandato, lavorò con dedizione alla stabilizzazione del paese, che usciva dalle macerie della guerra e si affacciava a una nuova era democratica.





Supervisionò i lavori della Costituente che portarono alla nascita della nuova Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. De Nicola era noto per la sua riservatezza e semplicità. Non volle mai trasferirsi al Quirinale, preferendo risiedere nella sua modesta abitazione a Napoli. In segno di umiltà e rigore morale, devolse gran parte del suo stipendio presidenziale in beneficenza, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione degli italiani. Un episodio curioso riguarda la sua abitudine di recarsi quotidianamente in un bar di Napoli, dove si sedeva in un angolo a leggere il giornale, spesso senza essere riconosciuto.





Nonostante il suo mandato sia stato breve, il contributo di Enrico De Nicola è stato fondamentale per la nascita della Repubblica Italiana. Ha incarnato i valori di legalità e rigore morale, rappresentando un punto di riferimento in un momento cruciale per il paese. È ricordato come un uomo di grande integrità e modestia, che ha saputo guidare l’Italia nel suo primo passo verso la democrazia.





Ogni settimana, con "Cronache della Repubblica", esploreremo la vita e il mandato dei Presidenti della Repubblica Italiana, svelando storie e curiosità che hanno caratterizzato il loro servizio al paese.

De Nicola, figlio di un avvocato, si laureò in giurisprudenza e divenne uno degli avvocati più stimati di Napoli. La sua carriera politica iniziò nei primi anni del Novecento, diventando deputato per la prima volta nel 1909. La sua statura morale e professionale gli valse il rispetto di colleghi e avversari politici.