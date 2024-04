Ombre di verità: La storia vera che ispirò il Fantasma dell'Opera

La sua presenza divenne leggenda quando il teatro fu ricostruito nel 1875, e da quel momento ogni evento inspiegabile avvenuto all'interno dell'Opera veniva attribuito a questo "fantasma". Il mito del Fantasma dell'Opera prese ulteriore forza il 20 maggio 1896, quando durante una rappresentazione del Faust di Gounod, un lampadario cadde a causa della rottura di un contrappeso, uccidendo una donna seduta al posto numero 13. Poco tempo dopo, un macchinista fu trovato morto dietro le quinte, apparentemente strangolato con una corda. Anche la morte di una ballerina, caduta dal tredicesimo gradino di una galleria, fu rapidamente collegata alla maledizione del fantasma. Oggi, l'Opera Garnier non solo celebra la sua storica bellezza, ma ha anche abbracciato la leggenda che la circonda.





Offre ai visitatori un escape game chiamato "Sulle tracce di Erik", il nome del fantasma nel romanzo di Leroux, permettendo loro di esplorare gli enigmatici angoli del teatro in un'atmosfera avvolta dal mistero. Questa esperienza unica attira non solo gli amanti del brivido, ma tutti coloro che sono affascinati dalla storia immortale narrata da Leroux. Il Fantasma dell'Opera rimane un simbolo potente dell'intrico tra realtà e finzione, testimonianza di come le storie nate da eventi veri possano trasformarsi in leggende che vivono e respirano nell'immaginario collettivo.

L'Opera Garnier di Parigi non è solo un capolavoro architettonico ammirato in tutto il mondo, ma anche la suggestiva ambientazione di uno dei romanzi più amati e conosciuti: "Il Fantasma dell'Opera" di Gaston Leroux. Tuttavia, molti si chiedono se dietro il racconto di Leroux ci siano elementi di realtà o se sia tutto frutto della sua immaginazione. La leggenda che ha ispirato Leroux affonda le radici in eventi tragici realmente accaduti. La storia inizia nella notte del 28 ottobre 1873, quando il teatro allora situato al numero 9 di Rue le Peletier fu devastato da un incendio. Durante il rogo, un pianista di nome Ernest riuscì miracolosamente a salvarsi, ma non senza conseguenze gravi: il fuoco gli sfigurò il volto e la sua fidanzata, una ballerina dell'Opera, perì tra le fiamme. Dato per morto, Ernest trovò rifugio nei labirintici sotterranei dell'Opera, dove trascorse il resto dei suoi giorni, celato all'occhio umano.