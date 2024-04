Stan Laurel e Oliver Hardy: Il duo comico che ha fatto la storia

Insieme, Laurel e Hardy hanno resistito al passaggio dal cinema muto al sonoro senza intoppi, girando più di 100 pellicole. Oltre ai film, la coppia ha goduto di un grande successo teatrale, riempiendo le sale ad ogni spettacolo. Questi due comici non erano solo due figure di spicco nell'era del cinema di transizione, ma sono diventati veri e propri miti, icone eternamente amate e ricordate. Il loro talento ha varcato le frontiere, tanto che il duo era noto con nomi diversi nei vari paesi: Flip i Flap in Polonia, El Gordo e El Flaco in Spagna e Dick und Doof in Germania, testimonianza del loro impatto come star planetarie. In Italia, il loro successo è stato tale da vedere Oliver Hardy doppiato dalla leggenda Alberto Sordi, che ebbe l'onore di incontrare i due comici durante un loro tour nel paese. Questo incontro è diventato un aneddoto prezioso nella cultura popolare italiana.





La coppia si è definitivamente separata con la morte di Oliver Hardy nel 1957, a seguito di una lunga malattia. Stan Laurel, afflitto da problemi di salute, non partecipò al funerale del caro amico, ma le sue parole "Babe avrebbe capito" riecheggiano come un sincero omaggio a un legame profondo che andava oltre la scena. Stan Laurel ci lasciò otto anni più tardi, nel 1965. Dopo la scomparsa di Hardy, non recitò più, ma continuò a scrivere gag e battute per il personaggio di Stanlio e Ollio, mantenendo vivo lo spirito del duo che tanto amava. La loro eredità non è solo nelle pellicole che ci hanno lasciato, ma nell'incarnazione dell'amicizia, nella genuinità del riso e nella pura arte del divertimento che continua a influenzare comici e artisti in tutto il mondo.

Stan Laurel e Oliver Hardy sono due nomi che rimangono indelebili nella storia della comicità mondiale. Il loro sodalizio artistico, nato ufficialmente il 3 dicembre 1927, ha attraversato epoche, conquistando cuori e risate in ogni angolo del globo. Conosciuti ai più come Stanlio e Ollio, il duo si è formato dopo che entrambi gli artisti avevano già un ricco portfolio di cortometraggi individuali. Oliver Hardy, soprannominato "Babe", aveva partecipato a oltre 160 film all'età di 61 anni, mentre Stan Laurel, oltre a interpretare il personaggio comico sullo schermo, era anche il mago delle battute e aveva un profondo interesse per la regia.