Piatti a s'antiga: Sos Germinos e Sos Andarinos di Usini

INGREDIENTI 1 kg di semola rimacinata; 1 bicchiere di acqua tiepida; 1 pizzico di sale. PREPARAZIONE: Impastare gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo e lasciarlo riposare per circa mezz'ora. Riprendere l'impasto e tagliare dei piccoli tocchetti, allungare la pasta con il palmo della mano sopra il vetrino rigato e formare dei listelli di circa 12 cm; con il pollice fare pressione sul listello sulla superficie rigata e far roteare accompagnandolo con l’altro pollice, dando una forma elicoidale. Ed ecco che le vostre Andarinos sono finalmente pronte per essere gustate! Le mandorle sono l’ingrediente principale di moltissime preparazioni dolci della Sardegna, come "sos germinos" che vi proponiamo in questa ricetta. Questi golosi dolcetti devono il loro nome al gelsomino, perché una volta si utilizzava l’essenza di questo fiore per la loro preparazione, mentre oggi è stata sostituita dall’essenza ai fiori d’arancio e dal succo di limone. Croccanti fuori e morbidi dentro, sono perfetti per essere gustati durante le feste, a colazione o per l’ora del tè.





INGREDIENTI: Mandorle a lamelle 300 gr. Zucchero a velo 300 gr. Albumi 120 gr. Limone 50 gr. Essenza ai fiori d'arancio 10 ml. Sale 3 gr. PREPARAZIONE Per realizzate i gesminus, cominciate facendo tostare le mandorle all’interno di una padella antiaderente per circa 5 minuti, quindi toglietele dal fuoco e disponetele su un piano allargate per farle raffreddare. Nel frattempo montate gli albumi in una ciotola assieme allo zucchero a velo e al sale, e una volta ottenuta una massa gonfia e spumosa aggiungete le lamelle di mandorle tostate, il succo di limone e l’essenza ai fiori d’arancio. Mescolate bene dal basso verso l’alto, quindi distribuite delle cucchiaiate di composto ben distanziate su una leccarda ricoperta di carta forno. Infornate il tutto nel forno preriscaldato a 160° per 40 minuti, quindi sfornate i gesminus e lasciateli raffreddare completamente prima di servirli. ...

Tra Logudoro e Nurra, circondato da colline coltivate a oliveti, vigneti e carciofi, Usini è un paese di oltre quattromila abitanti in constante crescita demografica, basato sull’agricoltura. Grazie alle produzioni è entrato nel novero delle città del vino: pregiato è il suo vermentino, premiato con riconoscimenti internazionali e il cagnulari. Uniche in tutta la Sardegna sono due preparazioni "Sos andarinos" e "Sos germinos" rispettivamente una pasta e un dolce. Gli Andarinos, noti anche come andarini o sos andarinos, sono una delle speciali paste fresche di Usini, che ancora oggi vengono preparate sapientemente a mano dalle donne del paese: si tratta di una pasta fresca a tocchetti, dalla forma elicoidale, che viene realizzata con la pressione del pollice e un vetrino rigato. Questa pasta è la protagonista anche dell’omonima sagra che si svolge nella prima settimana di agosto quando, secondo la migliore tradizione, quintali di pasta vengono preparati a mano dalle donne per settimane, per poi essere condite con sugo di pecora o maiale chiamato ghisadu.