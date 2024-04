Pennywise: L'origine del terrore nei romanzi di Stephen King

È importante notare che, sebbene King fosse consapevole della natura intrinsecamente inquietante dei clown per molti bambini, non ha creato Pennywise con Gacy in mente. Invece, il suo processo creativo è stato influenzato da una gamma di paure e dal concetto di un male che si nasconde sotto la superficie della vita quotidiana, come un troll sotto un ponte di una fiaba che aveva considerato? Pertanto, sebbene la persona inquietante di Gacy possa risuonare con il personaggio di Pennywise a causa della paura generale dei clown, il collegamento tra di loro in termini di ispirazione diretta per la scrittura di King non è sostenibile. Pennywise è il prodotto dell'esplorazione di King delle paure primordiali, non una rappresentazione di una persona reale.

La creazione di Pennywise nel romanzo It di Stephen King non è stata direttamente ispirata da John Wayne Gacy, nonostante la comune convinzione che collega il "Killer Clown" al famoso personaggio del romanzo horror. King ha spiegato che la sua motivazione per Pennywise derivava dal suo desiderio di riunire i mostri quintessenziali della letteratura horror—vampiri, lupi mannari e mummie—in un'unica incarnazione del terrore. Voleva un personaggio che potesse incutere paura universalmente, soprattutto nei bambini, e concluse che i clown, con la loro gioiosità distorta, si adattassero perfettamente a questo ruolo? (Mental Floss)?. Mentre John Wayne Gacy si esibiva effettivamente come "Pogo the Clown" ed era un noto serial killer, l'ispirazione di King per l'atmosfera inquietante in It era più astratta, coinvolgendo paure più ampie e simboli culturali piuttosto che individui specifici.