I Krampus: Leggenda e storia

Si racconta che tanto tempo fa, nei periodi di carestia, i giovani dei piccoli paesi di montagna si travestivano usando pellicce formate da piume, pelli e corna di animali. Essendo così irriconoscibili, andavano in giro a terrorizzare gli abitanti dei villaggi vicini, derubandoli delle provviste necessarie per la stagione invernale.





Dopo un po' di tempo, i giovani si accorsero che tra di loro vi era un impostore: era un demone, che approfittando del suo reale volto diabolico si inserì nel gruppo rimanendo riconoscibile solo grazie alle zampe a forma di zoccolo di capra. Venne dunque chiamato il vescovo Nicola per esorcizzare l'inquietante presenza.





Sconfitto il demone, tutti gli anni, i giovani nel giorno della vigilia di San Nicola, travestiti da demoni, sfilavano lungo le strade dei paesi, non più a depredare, ma a "punire i bambini cattivi", accompagnati dalla figura del vescovo che aveva sconfitto il male. La loro storia si intreccia in modo enigmatico con le festività natalizie, offrendo un'atmosfera oscura e misteriosa. Durante la notte del 5 dicembre, nota come Krampusnacht o notte di Krampus, i Krampus scendono dalle montagne per visitare le città e i villaggi.





Mentre San Nicola premia i bambini beneducati con dolci e regali, il Krampus punisce coloro che si sono comportati male. Nelle interpretazioni più moderne, il Krampus non è solo visto come un simbolo punitivo, ma anche come un elemento giocoso e spettacolare delle festività.





Questa antica tradizione è mantenuta viva attraverso celebrazioni pubbliche, dove le parate dei Krampus hanno assunto un ruolo di attrazione turistica. In sintesi, i Krampus sono figure mitologiche che rappresentano un aspetto oscuro e punitivo delle tradizioni natalizie in alcune culture europee.

