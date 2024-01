La leggenda dei giorni della merla

La leggenda narra che un tempo, in un piccolo paese dell'Italia centrale, viveva una merla che era molto vanitosa. Un giorno, la merla si vantò con gli altri animali del bosco di essere l'uccello più bello di tutti. Gli animali, offesi, decisero di punirla. Il giorno dopo, Gennaio, il mese più freddo dell'anno, decise di vendicarsi della merla. Il primo giorno, Gennaio fece nevicare così forte che la merla fu costretta a rifugiarsi in un buco nel terreno.





Il secondo giorno, Gennaio fece scendere una pioggia gelata che bagnò la merla fino alle ossa. Il terzo giorno, Gennaio fece soffiare un vento gelido che gelò le piume della merla. Quando Gennaio fu soddisfatto della sua vendetta, la merla uscì dal suo rifugio. Era nera come la pece, e da quel giorno in poi fu chiamata "Merla Nera". La tradizione dei giorni della merla è diffusa in tutta Italia, e in alcune regioni ci sono anche delle varianti. In Lombardia, per esempio, si dice che la merla, per ripararsi dal freddo, costruì un nido di carboni ardenti. In Sicilia, invece, si dice che la merla, per ripararsi dal freddo, si rifugiò in un camino. Indipendentemente dalle varianti, i giorni della merla sono un'occasione per ricordare che l'inverno è una stagione fredda, e che bisogna prepararsi al freddo.





Come saranno i giorni della merla 2024 Quest'anno, secondo le previsioni meteo, i tre giorni della merla non saranno affatto segnati dal gelo. Un anticiclone, infatti, persiste su tutta la penisola, alzando le temperature oltre la media: fino a 6 gradi in più, arrivando a 20 gradi sul versante tirrenico e 15 gradi al nord. Cosa succede se i giorni della merla sono caldi? Secondo la tradizione dei giorni della merla, sembra quindi che quest'anno l'inverno sia destinato a protrarsi ancora a lungo.

Gli ultimi tre giorni di gennaio, secondo una tradizione popolare italiana legata al clima e alle condizioni meteorologiche, vengono chiamati i "giorni della merla". Leggenda vuole che il 29, il 30 e il 31 gennaio siano i più freddi e rigidi di tutto l'inverno. Ma perché è stato scelto proprio questo nome? L'origine della credenza è avvolta da diverse leggende, alcune delle quali condividono un punto di partenza comune (merli neri e merle bianche) ma si differenziano nei dettagli, mentre altre sono completamente differenti tra loro.