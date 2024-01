Piatti a s'antiga: La sapa di arance tarocco, un dolce segreto della tradizione sarda

La ricetta, trasmessa di generazione in generazione, ha due versioni, ognuna con i suoi segreti e le sue sfumature. Nella prima versione, si uniscono al succo di arance fresche, zucchero e chiodi di garofano, mentre nella seconda, la semplicità regna sovrana con solo succo di arancia Tarocco e zucchero. Entrambe le versioni richiedono pazienza e amore: il succo deve essere portato ad ebollizione, poi dolcemente addolcito con lo zucchero e lasciato cuocere a fuoco lento, finché non si trasforma in una sapa scura e profumata, ridotta a un terzo del suo volume originale.





Questo concentrato di sapori è molto più che un semplice dolce: è un viaggio sensoriale nella storia della Sardegna, un legame con le tradizioni, con la terra e con il lavoro degli uomini e delle donne che da secoli curano i frutteti dell'isola. La sua versatilità in cucina è sorprendente: si sposa benissimo con carni, formaggi, dolci e biscotti, regalando a ogni piatto un tocco di unicità. Ma la Sapa di Arance Tarocco è anche un racconto, una storia di fatica e di passione, di sole e di vento, di un'isola che ha sempre saputo trasformare i doni della natura in vere e proprie delizie. Ogni barattolo di Sapa, accuratamente riempito e chiuso ermeticamente, è un capitolo di questa storia, un invito a scoprire e a riscoprire i sapori autentici della Sardegna. In un'epoca in cui il cibo si fa sempre più veloce e meno legato alle radici, la Sapa di Arance Tarocco rappresenta un ritorno alle origini, un modo per riconnettersi con il passato e con la terra. È un inno alla lentezza, alla cura dei dettagli, un omaggio alla cultura e alla tradizione sarda, un ponte tra il passato e il futuro che si estende attraverso il gusto e il sapore.

Nella tradizione culinaria sarda, esiste un tesoro dolce e inebriante, un elisir che racchiude il sole e l'aroma della terra: la Sapa di Arance Tarocco. Questa prelibatezza, un legame tra il passato agricolo e la tavola moderna, è una ricetta che nasce dall'antica sapienza dei contadini sardi, capaci di trasformare il frutto della loro terra in una vera e propria opera d'arte culinaria. La Sapa di Arance, con la sua consistenza densa e il suo colore che ricorda il tramonto sardo, è ottenuta dalla cottura prolungata del succo di arance Tarocco, questa varietà pregiata, amata per la sua dolcezza e per il suo profumo intenso, tipico dell'isola.