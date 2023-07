Curiosità Sussurri di pietra: I Menhir della Sardegna, sentinelle del tempo

Così, nella fredda e stellata notte, arriva a spifferare una storia che vi invita a volare indietro nel tempo, nel cuore della selvaggia Sardegna. C'è qualcosa, avvolti in una stoffa di leggenda e mistero, che tiene la Sardegna stretta nel suo abbraccio - i suoi "giganti di pietra", meglio noti come i Menhir. Pensate a un popolo tanto antico quanto la terra su cui cammina, plasmando queste monoliti di pietra con mani ruvide e abili, ergendo tozzi obelischi come omaggio ai loro dei, o come baluardi contro i pericoli ignoti. Un monumento muto, solitario nella sua grandiosità, che scruta l'orizzonte sardo da migliaia di anni, silenziosamente custode di storie mai raccontate. E non è solo una questione di pietre. E' una questione di cultura, di una gente che sapeva, senza scritti o parole, come parlare al cielo e alla terra, come usare la pietra e la luce delle stelle per creare qualcosa che trascendeva la loro stessa esistenza. Ognuno di questi 'giganti' si staglia verso l'alto, solitario e fiero, un testamento della vita di un popolo e del loro legame con la terra. Eppure, nonostante tutto questo, non sappiamo molto sui loro creatori. Non c'è testimonianza scritta, nessun resoconto dettagliato o cronaca che ci parli di loro. Solo queste pietre, queste sentinelle del tempo, che ci ricordano una storia senza parole, ma non meno affascinante. Non c'è niente di più sardo di questi Menhir. Le pietre portano con sé il respiro del mare, il profumo del mirto, la melodia del vento che sussurra tra i cespugli di macchia mediterranea. E ci parlano, in un linguaggio che pochi capiscono e tanti ignorano. Parlando di una Sardegna diversa, più selvaggia, più ancestrale, più vicina alla terra e al cielo. Ecco allora i Menhir, i giganti di pietra della Sardegna. Testimoni di un passato lontano, ma sempre presente. E chi sa, forse in una notte stellata, potreste sentirli mormorare le loro antiche storie, sussurrare i loro segreti, parlare del popolo che un tempo li ha eretti. E così, nel cuore della notte sarda, potrete ascoltare l'eco di una Sardegna che è ancora viva, in ogni pietra, in ogni vento, in ogni stella che splende nel cielo.