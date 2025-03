Il Centro Studi Agricoli presenta il piano "Rinascimento Agricolo Sardo 2040 (RAS)" in sedici punti per rilanciare l'agricoltura e l'allevamento in Sardegna

Rilancio delle filiere: suinicola, con la promozione di allevamenti in semi-brado; bovini da carne, con la promozione degli allevamenti in semi-brado e la creazione di centri di ingrasso per limitare la svendita dei vitelli e/o vitelloni in altre regioni; bovini da latte, con il rilancio del sistema Arborea e la promozione del latte vaccino tra tutte le utenze ubicate in Sardegna; ovini da latte, con un giusto riconoscimento delle pratiche pastorali nei terreni delle aree interne e, in particolare, sulle terre civiche; caprini, con il rilancio dell’allevamento caprino sardo da latte, sia per razze sarde che per razze da latte diverse.