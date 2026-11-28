Politica Continuità territoriale, scontro totale in Sardegna: la maggioranza accelera sui 96 milioni, l’opposizione frena. Sorgia (FdI) all'attacco del M5S.

La continuità territoriale aerea torna a infiammare il dibattito politico in Sardegna, trasformando l’aula del Consiglio regionale nel terreno di un duro scontro frontale tra la maggioranza di centrosinistra guidata da Alessandra Todde e le forze di opposizione del centrodestra. Al centro della contesa non c'è soltanto il merito tecnico del nuovo bando per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini sardi da e per la penisola, ma soprattutto il metodo adottato dall'esecutivo regionale e i tempi strettissimi imposti per l'approvazione delle relative coperture finanziarie. Una corsa contro il tempo che, secondo i banchi della minoranza, rischia di comprimere il dibattito democratico su una partita economica e sociale di vitale importanza per l'intero territorio isolano. La tensione, già alta nelle commissioni consiliari, è esplosa definitivamente nelle ultime ore a seguito di un botta e risposta al vetriolo tra i vertici regionali dei principali partiti. Ad accendere la miccia sono state le dichiarazioni del coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas, che ha puntato il dito contro l'atteggiamento ostruzionistico del centrodestra e, in particolare, contro il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Mura, accusando l'opposizione di rallentare un provvedimento urgente e indispensabile per non lasciare l'isola isolata. Una ricostruzione che il partito di Giorgia Meloni rispedisce al mittente con estrema fermezza. A prendere la parola per difendere la linea del partito e la figura del coordinatore Mura è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Sorgia, che attraverso una nota ufficiale ribalta completamente le accuse, attribuendo alla Giunta Todde e alla sua maggioranza la piena responsabilità politica e amministrativa di una situazione giunta ormai sull'orlo dell'emergenza. Ha detto Alessandro Sorgia: "Le dichiarazioni del coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas, rappresentano il maldestro tentativo di scaricare su Francesco Mura e Fratelli d’Italia le responsabilità di un disastro tutto politico e amministrativo della Giunta Todde e della maggioranza che dovrebbe guidare la Sardegna, ma che evidentemente non è in grado di farlo. Solinas, anziché attaccare il nostro coordinatore regionale, dovrebbe rispondere ad alcune semplici domande: perché sono arrivati così in ritardo? Perché non hanno ascoltato le opposizioni quando, per tempo, denunciavano gli errori contenuti nel bando per la continuità territoriale? Come si può pensare di impegnare 96 milioni di euro dei sardi, destinati a compagnie aeree ancora da individuare, pretendendo che il Consiglio regionale liquidi la questione con una discussione di pochi minuti? Francesco Mura e Fratelli d’Italia stanno semplicemente esercitando il proprio ruolo con senso di responsabilità, pretendendo che sull’utilizzo delle risorse dei sardi vi siano chiarezza e un adeguato confronto consiliare. L’urgenza determinata dall’incapacità di chi governa non può diventare un alibi per comprimere le prerogative delle opposizioni. Il Movimento 5 Stelle dimostri un minimo di serietà e di rispetto nei confronti dei sardi, iniziando ad assumersi la responsabilità dei propri errori, anziché cercare negli avversari politici i colpevoli dei propri fallimenti". Lo scontro resta dunque apertissimo e riflette tutta la complessità di un dossier che, al di là delle appartenenze partitiche, rappresenta da decenni uno dei banchi di prova più difficili per ogni amministrazione regionale. Tra la necessità di evitare interruzioni nei collegamenti aerei e l'esigenza di garantire procedure limpide e condivise, i prossimi giorni in Consiglio regionale si preannunciano decisivi per capire se prevarrà la linea della forzatura regolamentare o se si riuscirà a trovare una sintesi istituzionale nell'interesse esclusivo della mobilità dei sardi.