Politica Trasporto aereo, Mario Bruno: «La Sardegna parli a Roma con una sola voce»

L’ex sindaco di Alghero propone una vertenza condivisa tra istituzioni, parlamentari, imprese e sindacati. Sul tavolo la continuità territoriale, i voli invernali e l’addizionale comunale. Davanti alle incertezze che riguardano i collegamenti aerei dell’Isola, Mario Bruno, dirigente regionale del Partito democratico ed ex sindaco di Alghero, invita a evitare lo scontro pubblico tra Governo, Regione e compagnie. La sua proposta è aprire una «vertenza Sardegna»: un confronto comune tra istituzioni, parlamentari, sindaci, imprese e sindacati per difendere le rotte essenziali e garantire i collegamenti anche nei mesi invernali. Nel suo intervento Bruno richiama le questioni aperte: l’ipotesi di Ryanair di sospendere i voli da e per Alghero e Olbia a febbraio e marzo 2027, le difficoltà della continuità territoriale e il futuro del collegamento Alghero-Milano Linate.



La continuità territoriale è il sistema con cui si cerca di assicurare ai residenti collegamenti aerei a condizioni definite; i voli delle compagnie a basso costo, sostiene Bruno, rispondono invece a esigenze diverse e possono contribuire ad ampliare l’offerta. Per questo, a suo giudizio, i due strumenti vanno mantenuti entrambi. Al centro c’è anche l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, il tributo applicato ai passeggeri in partenza. La Regione ha annunciato risorse per ridurne il peso, ma l’intervento richiede un passaggio normativo statale. Bruno chiede quindi a Regione e Governo di trovare un’intesa e ai parlamentari sardi di sostenere una soluzione condivisa. «La Sardegna non può affrontare la crisi del trasporto aereo con una guerra di dichiarazioni tra Governo, Regione e compagnie. È il momento dell’unità e della responsabilità. Serve una vertenza Sardegna che unisca istituzioni, parlamentari, sindaci, imprese e sindacati, senza guardare al colore politico e senza rimbalzo di responsabilità, attorno a obiettivi chiari: garantire le rotte essenziali, assicurare i collegamenti invernali, diversificare i vettori e ottenere il pieno riconoscimento dei costi dell’insularità.



Tra l’ultimatum di Ryanair, le incertezze sulla continuità territoriale, l’addio annunciato da Aeroitalia e il futuro ancora incerto della Alghero-Milano Linate, non è in discussione il destino di uno scalo, ma la tenuta dell’intero sistema della mobilità aerea sarda. Sull’addizionale comunale occorre superare subito gli ostacoli normativi che hanno bloccato l’azzeramento nei periodi di bassa stagione: Governo e Regione trovino un’intesa e tutti i parlamentari sardi sostengano una soluzione condivisa. La politica serve a risolvere i problemi, non a complicarli. Continuità territoriale e voli low cost non sono alternative: la prima tutela un diritto dei residenti, i secondi rafforzano connettività, concorrenza, economia e destagionalizzazione. Abbiamo bisogno di entrambe, perché sono complementari. La Sardegna parli a Roma con una sola voce, con tutti i parlamentari e con la Giunta Regionale: una voce forte, autorevole e unita, altrimenti le nostre divisioni provocheranno solo disastri.» Secondo Bruno, la priorità è trasformare il confronto in una posizione comune da portare a Roma, così da affrontare insieme il futuro dei collegamenti aerei dell’Isola.