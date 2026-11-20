I locali rinnovati sono stati finanziati con fondi regionali stanziati nell’assestamento di bilancio del settembre 2025. La consigliera comunale Anna Maria Faedda e il consigliere regionale Valdo Di Nolfo rivendicano il lavoro svolto per ottenere le risorse.

Gli spogliatoi del campo sportivo di Ploaghe sono stati riqualificati grazie a un finanziamento regionale di 100mila euro. Le risorse, stanziate con l’assestamento di bilancio del settembre 2025, hanno permesso di intervenire sui locali dell’impianto di via Logudoro, destinati ad atleti e arbitri.

Secondo il comunicato, i lavori hanno reso gli spazi più funzionali e adeguati, con miglioramenti per sicurezza, accessibilità e fruibilità. Il risultato, spiegano la consigliera comunale Anna Maria Faedda e il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, è arrivato attraverso una collaborazione avviata quando Faedda sedeva nella maggioranza comunale.

«Sono estremamente orgogliosa ed esprimo grande soddisfazione nel vedere concretizzarsi un intervento per il quale mi sono impegnata già quando sedevo tra i banchi della maggioranza – dichiara la consigliera comunale Anna Maria Faedda, in maggioranza all’epoca dello stanziamento –. La riqualificazione degli spogliatoi risponde a un'esigenza della comunità sportiva ploaghese e rappresenta un ulteriore tassello del lavoro condiviso con il consigliere regionale Valdo Di Nolfo. L'impegno per il nostro paese prescinde dal ruolo che si ricopre all'interno delle istituzioni e mette al centro l’interesse e il benessere della nostra comunità».

Per Di Nolfo, l’intervento rientra in un più ampio sostegno agli impianti e agli spazi pubblici del paese. Nel suo intervento cita anche il Palazzetto dello sport e la piazzetta ex Omni.

«Investire nell'impiantistica sportiva dei nostri paesi significa investire sulle comunità, sulle opportunità di aggregazione e sul benessere delle nuove generazioni – sottolinea l’onorevole regionale Valdo Di Nolfo –. La collaborazione con Anna Maria Faedda ha già consentito di intercettare importanti risorse per Ploaghe, dal Palazzetto dello sport alla riqualificazione della piazzetta ex Omni. Questo ulteriore risultato testimonia il valore di un rapporto costante e proficuo tra le istituzioni regionali e i rappresentanti dei territori, fondamentale per tradurre le esigenze delle comunità in risposte concrete».