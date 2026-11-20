La politica dell’Alguer ha un nuovo mistero. Ieri, in un "affollato" Consiglio comunale, il compagno Peter Minus ha consegnato di soppiatto la bolla "monsignorile" nelle mani de lu sindic. In soldoni dice: "ajò e togline la matematica che i conti li facciamo noi in giunta". Preferiscono l'avvocatura di Biancaneve.

In un angolo, il principe degli ulivi tremava e tramava. Ha beccato l'arcaica penna, che sapeva di un leggero bisticcio tra lui e sua eminenza di qualche tempo fa, e gli ha fatto la soffiata. O almeno immaginiamo sia andata così. Sputtanamento a mezzo stampa, pare che si dica in gergo tecnico. E sarebbe già la seconda volta.

Alla prima avevano tentato di inchiodare il pifferaio dandogli del sessista. Sessista? Ma dove, che lui ha occhi solo per se stesso: non fa mica distinzioni di sesso. Peggio dell'ex assessore Lord Brumell, amico del suo acerrimo fratello-coltello Maccio, che scintillava di luce propria ma poi epurato dal Cumctator.

Intanto Verru viene bacchettato da A' Logu. Una questione di numeri e traumi. C'è sempre la matematica di mezzo.

In Consiglio Lo Re ses rumpit i cosiddetti. Ha fatto sapere che lui il numero legale non lo assicura più: non è una pedina come un'altra. Da solo è il numero legale, perché di consiglieri ne vale almeno dieci, o' balla.

Per il resto, stanno presentando le luminarie in tutta la città, quest'anno abbelliscono anche le rotatorie. Chissà se metteranno i cappellini di Natale anche alle statue del Giro d'Italia 2017. In pratica, dei piccoli xenomorfi natalizi.

Però non si è ancora capito cosa si farà a Capodanno. Qualcuno scriveva che, in mancanza d'altro, si sarebbero esibiti Pisellone e la sua band. Bisogna pur tenere alta l'attenzione. Almeno si potrebbe dire che ad Alghero, a Capodanno, "si fa un gran pic". Dalla diretta nazionale alla diretta non si sa dove e con chi. In fondo c'è tempo, c'è sempre tempo per la mandronia dell'Alguer. Come ricorda in dieci post al giorno il barman più famoso dell'Alguer. Ha incontrato pure l'ex Generalissimo. Pronto anche lui a candidarsi per diventare mandrone anche lui. Speriamo non lo abbiano infettato. Come faremmo senza più la sua testa fra le "nuvole".

Per Capodanno Colle del fomento ha detto che bisogna solo aspettare: lui i nomi degli artisti li sa già, quindi state tranquilli. Come quelli che dicono di sapere ma non dicono e poi quando ci sarà l'annuncio diranno: "cosa vi avevo detto?" Niente! Stratega. Ha ricordato a Maccio che non deve rompere con il Capodanno che quando c'era l'amico A' Logu e la rifondazione era ancora azzurra e lui era assessore non ne sapeva un pic e ora che è all'opposizione vuole pure sapere. Ajò non lo sanno manco loro e lo dicono a lui. Lo ripetiamo: tempo al tempo!

Intanto si è lamentato del fatto che un dipendente comunale che partecipa a una commissione venga pagato due volte: gettone di presenza e permesso retribuito. Perché a loro sì e a lui no? Impopolare. Una vita alla ricerca di gettoni, una vita "gettonata".



Il Natale si prevede scoppiettante. A breve il Gran Maestro lascerà il passo a Lu Bisba così sarà lui a rattoppare le strade. Il passaggio dalla loggia all'iglésia è presto detto. Ormai le opere pubbliche saranno alla "mercè...de" del nostro prelato. Detto ciò la letterina di Nadal è stata consegnata, iniziava così: "Caro babbo Ràmon siccome ci siamo comportanti bene e tu lo sai che anche tu devi comportarti bene per natale ti chiediamo, se puoi "obbligatoriamente" di..." vedremo se Babbo Ràmon consegnerà il dono richiesto o gli rifilerà l'ennesimo pacco. Ma che stia attento a non far arrabbiare Monsignore e i suoi, non si va mai contro l'iglesìa. L'eterna lotta tra tradizione "mariana" e esotiche "matematiche"!



ATTENZIONE LETTORI: questo è un articolo satirico sulla politica algherese, viietato offendersi!