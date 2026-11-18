Gli amministratori chiedono di sospendere la legge Calderoli. Secondo il deputato del Movimento 5 Stelle, sono 102 i Comuni sardi che hanno perso la qualifica.

ROMA, 18 novembre – La parola montano, per un Comune, indica anche una qualifica amministrativa. A Roma, in piazza Santissimi Apostoli, i sindaci contestano i criteri con cui viene assegnata. Il loro timore è che dal nuovo elenco restino fuori paesi dove gli abitanti sono sempre meno e i servizi essenziali già difficili da raggiungere. Alla manifestazione ha partecipato il deputato sardo del Movimento 5 Stelle Mario Perantoni, che sostiene la richiesta di sospendere la legge Calderoli.

“Oggi siamo in piazza Santissimi Apostoli al fianco dei sindaci e delle comunità che contestano i criteri introdotti dalla legge sulla classificazione dei Comuni montani, che rischiano di penalizzare territori già alle prese con spopolamento, isolamento e carenza di servizi. In piazza ci sono tanti amministratori che vedono le proprie comunità penalizzate da decisioni che non tengono conto delle reali condizioni in cui vivono e, quindi, chiedono a gran voce l’immediata sospensione della deleteria legge Calderoli. Noi lo sappiamo bene: in Sardegna ben 102 Comuni sono stati declassati, con gravi conseguenze sui territori e sui cittadini”, ha dichiarato Perantoni.

Quella del 18 novembre è la seconda manifestazione che il deputato richiama nella sua nota. La prima risale a maggio. “Dietro ogni Comune ci sono cittadini, famiglie, servizi essenziali e il diritto a non essere lasciati indietro. Oggi siamo qui per ribadire che queste battaglie meritano ascolto e risposte concrete. Eravamo già scesi in piazza in loro sostegno lo scorso maggio e ci siamo anche oggi: i territori non si abbandonano e noi continueremo a stare dalla loro parte”.