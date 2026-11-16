Merci, la Regione chiede due nuove rotte marittime per la Sardegna





L’istanza al Ministero riguarda i collegamenti tra Cagliari e la Liguria e tra il nord dell’Isola e la Toscana. La richiesta avvia un percorso di valutazione: le nuove linee non sono ancora istituite.

Due collegamenti marittimi riservati alle merci: uno tra Cagliari e la Liguria, l’altro tra il nord della Sardegna e la Toscana. È la proposta che la Regione ha sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo di avviare il procedimento per valutare i servizi e le risorse necessari. L’istanza, protocollata l’11 novembre, è stata presentata pubblicamente il 16.

La richiesta riguarda la continuità territoriale delle merci: in questo caso, la possibilità di assicurare collegamenti regolari tra l’Isola e la Penisola attraverso un servizio pubblico. L’eventuale attivazione delle rotte richiede però un’istruttoria, cioè una fase di analisi e confronto. La Regione propone di occuparsi dell’indagine di mercato e di definire una proposta di servizio da sottoporre al Ministero. Sarà poi necessario valutare se l’offerta attuale garantisca collegamenti adeguati e, in caso contrario, stabilire gli obblighi di servizio pubblico: frequenze, standard e condizioni del servizio.

«Con questa istanza compiamo un passo concreto per affrontare una delle principali criticità strutturali del sistema dei trasporti della Sardegna – dichiara l'assessora Barbara Manca –. Vogliamo che la Regione abbia un ruolo centrale nella definizione dei servizi marittimi necessari alle imprese, partendo da dati oggettivi e da un'analisi approfondita della domanda di trasporto. Non chiediamo semplicemente nuove rotte, ma proponiamo un percorso amministrativo preciso per arrivare a un'infrastruttura di collegamento stabile, affidabile e adeguata alle esigenze della nostra economia. Il confronto con le associazioni produttive ha confermato la necessità e l'urgenza di questo intervento».

Per le imprese agricole, la regolarità delle partenze può incidere sulla possibilità di programmare le consegne e rispettare gli impegni con i clienti. Il tema è particolarmente rilevante per i prodotti freschi e per il trasporto degli animali, come sottolinea l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus: «Per le aziende agricole sarde la regolarità dei collegamenti marittimi è essenziale per programmare le attività e rispettare gli impegni commerciali – sottolinea l'assessore dell'Agricoltura Francesco Agus –. Pensiamo ai prodotti freschi o al trasporto degli animali: negli anni scorsi, soprattutto d’estate, l’incertezza dei collegamenti ha creato gravi difficoltà, compromettendo l’affidabilità delle imprese sui mercati nazionali. La priorità è garantire frequenze certe, tempi adeguati e costi comparabili a quelli sostenuti nelle altre regioni. La convergenza raggiunta con le rappresentanze economiche è importante: la Sardegna deve presentarsi unita nel confronto con il Governo per ottenere una soluzione strutturale, che superi la gestione delle singole emergenze e riduca gli svantaggi dell’insularità».

Anche l’assessore dell’Industria Emanuele Cani lega il tema dei collegamenti alla capacità delle aziende di contenere i costi e raggiungere i mercati: «Il trasporto delle merci è un fattore decisivo per la competitività del nostro sistema industriale – afferma l'assessore dell'Industria Emanuele Cani –. La disponibilità di collegamenti marittimi adeguati e regolari incide direttamente sui costi di produzione, sulla capacità delle aziende di raggiungere i mercati e sull'attrattività della Sardegna per nuovi investimenti. Per questo sosteniamo con convinzione l'iniziativa dell'Assessorato dei Trasporti che rappresenta un passo importante per ridurre gli svantaggi strutturali legati all'insularità e creare condizioni più favorevoli allo sviluppo economico e all'occupazione».

La proposta coinvolge quindi due aree diverse dell’Isola: il sud, con la rotta da Cagliari alla Liguria, e il nord, con il collegamento verso la Toscana. Il passo successivo spetta al Ministero, chiamato ad avviare il confronto istituzionale e la valutazione della richiesta. Solo al termine di questo percorso si potrà stabilire se e a quali condizioni i nuovi servizi potranno essere istituiti.