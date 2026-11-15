Consiglio comunale fermo, ad Alghero maggioranza e opposizione si accusano

La seduta del 13 novembre è stata interrotta per mancanza del numero legale. Il centrodestra sostiene di aver consentito l’avvio dei lavori e poi chiesto la verifica delle presenze; la maggioranza lo accusa di aver lasciato l’aula.

La seduta era cominciata. Poi il Consiglio comunale di Alghero si è fermato perché in aula non c’erano più consiglieri sufficienti per proseguire. È accaduto venerdì 13 novembre, durante una riunione convocata per affrontare un ordine del giorno molto ampio. Da allora maggioranza e opposizione si contendono la responsabilità dell’interruzione.

Il presidente del Consiglio, Mimmo Pirisi, riferisce che all’apertura erano presenti dodici consiglieri di maggioranza, mentre ne servivano tredici. Secondo la sua ricostruzione, alcuni consiglieri avevano comunicato in anticipo la propria assenza. Pirisi ha scelto comunque di non rinviare la seduta alla seconda convocazione, quando il numero necessario sarebbe stato più basso, confidando nella collaborazione dell’aula. Dopo l’avvio dei lavori, la seduta si è interrotta per mancanza del numero legale.

La maggioranza sostiene che il centrodestra abbia lasciato l’aula proprio quando si trattava di discutere gli argomenti presentati dalla minoranza. Nell’ordine del giorno, ricorda, comparivano questioni come il suolo pubblico, il Piano del Commercio, la Tari e la sicurezza. Per i consiglieri di maggioranza, chiedere la verifica delle presenze e poi uscire ha impedito il confronto su temi che l’opposizione aveva portato in Consiglio.

Il centrodestra ricostruisce diversamente la sequenza. I suoi capigruppo affermano che la presenza dei consiglieri d’opposizione aveva permesso di aprire la seduta e che il gruppo era rimasto in aula per esporre le proprie segnalazioni. La verifica del numero legale sarebbe stata chiesta quando, a loro giudizio, la maggioranza non aveva richiamato i propri consiglieri per consentire la prosecuzione. La responsabilità di garantire la presenza necessaria, sostengono, spetta alla coalizione che governa la città.

Anche sul peso delle proposte della minoranza nei lavori convocati i conteggi non coincidono. I capigruppo del centrodestra parlano di 84 punti su 88 riconducibili alle loro iniziative. Pirisi ne indica 85 su 88. Il presidente spiega che la convocazione era stata pensata per smaltire gli arretrati e che, a suo giudizio, non c’erano punti dell’amministrazione da discutere. La differenza tra i due conteggi resta nelle rispettive ricostruzioni.

Il numero legale è la soglia minima di consiglieri presenti perché l’assemblea possa lavorare e deliberare. La sua verifica è una procedura prevista dalle regole. Ma, in una seduta convocata con decine di interrogazioni, mozioni e altri atti, il controllo delle presenze diventa subito anche una scelta politica: per chi governa, l’uscita dell’opposizione ha bloccato la discussione; per il centrodestra, non spetta alla minoranza garantire i numeri della maggioranza.

Nessuna delle due versioni elimina l’altra. La seduta si è fermata per mancanza del numero legale; resta aperta la disputa su come si sia arrivati a quel momento e su chi avesse il dovere politico di evitarlo. Intanto, gli atti rimasti all’ordine del giorno aspettano una nuova occasione di discussione.