Politica Bandiera Blu 2027, Castelsardo avvia i preparativi

Il Comune ha partecipato all’incontro tecnico della FEE a Roma. Ora lavora alla raccolta dei dati di monitoraggio e al piano triennale per la sostenibilità. L’estate è finita, ma per la Bandiera Blu il lavoro prosegue. Castelsardo ha avviato i preparativi in vista dell’edizione 2027 partecipando all’incontro tecnico che la Foundation for Environmental Education (FEE), l’organizzazione che promuove il programma, ha convocato a Roma il 30 ottobre.



All’appuntamento hanno preso parte circa 350 rappresentanti di Comuni già insigniti del vessillo e di amministrazioni impegnate nel percorso di sostenibilità. Tra i temi affrontati, la sicurezza dei bagnanti, i piani collettivi di salvataggio e il ruolo delle aree marine protette. A rappresentare Castelsardo c’era il consigliere comunale Alessandro Pinna, che segue gli adempimenti legati al Piano di azione per la sostenibilità 2025-2028.



Il documento serve a raccogliere e illustrare le iniziative realizzate e quelle programmate. Una delle prime scadenze, per la consegna dei dati di monitoraggio relativi al 2026, è vicina. «La bandiera blu non è soltanto un riconoscimento – commenta il consigliere Pinna – ma un impegno concreto verso la tutela del mare, la sostenibilità ambientale, la qualità dei servizi e la valorizzazione delle nostre coste. Ottenere e mantenere questo riconoscimento significa lavorare durante tutto l’anno per rendere il territorio sempre più qualificato, accogliente e sostenibile».