Politica Circonvallazione di Alghero, ripartono i lavori: obiettivo primavera 2027

Il cantiere riprende dal tratto tra le rotatorie di via Vittorio Emanuele e via Valverde. Per coprire l’insufficienza dei fondi iniziali, il Comune indica un contributo regionale aggiuntivo di un milione di euro e 1,3 milioni stanziati dal proprio bilancio. Dopo una fase di rallentamento, il cantiere della circonvallazione di Alghero riparte. Il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro hanno presenziato oggi alla ripresa degli interventi, che riguardano il completamento del primo lotto: il tratto tra la rotatoria 5 di via Vittorio Emanuele e la rotatoria 2 di via Valverde.



L’opera complessiva comprende anche il collegamento da via Valverde al viale della Resistenza. Il Comune indica la primavera del 2027 come obiettivo per la conclusione, mentre la nota annuncia che si sta lavorando alla definizione delle risorse per il tratto finale. Secondo l’amministrazione, le risorse iniziali non erano sufficienti a coprire l’intervento, anche dopo la destinazione di una parte dei fondi a opere correttive.



Per colmare la differenza sono stati ottenuti un milione di euro dalla Regione e stanziati 1,3 milioni dal bilancio comunale. «Abbiamo lavorato in silenzio per superare le criticità del cantiere e oggi finalmente si riparte», afferma Cacciotto. «Ci piace parlare con il lavoro quotidiano e con i fatti, grazie al lavoro fatto dagli uffici, congiuntamente ai tecnici, per arrivare alla conclusione dell’opera. Sono diversi i cantieri aperti in città – sottolinea Raimondo Cacciotto – e chiediamo agli algheresi la necessaria pazienza. Ma siamo consci che la definizione arriverà in tempi celeri e i miglioramenti saranno conseguenti». Per Marinaro, il completamento della circonvallazione potrà portare benefici alla circolazione cittadina. L’assessore ha anche spiegato che il cantiere della rotatoria di via XX Settembre, avviato dalla precedente amministrazione, sarà completato dopo l’apertura della nuova viabilità. «Grazie all’attenzione continua che l’Amministrazione sta riservando ai lavori – spiega – la circonvallazione comincia a vedere il traguardo, con i benefici previsti per il traffico in città». «Prima di avviare il completamento della rotatoria in via XX Settembre, attendiamo di inaugurare la nuova circonvallazione, perché la città non può non avere un accesso fruibile ed efficiente per troppo tempo».