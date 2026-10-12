Raccolta differenziata, la Regione stanzia due milioni per le premialità ai Comuni

La Giunta regionale della Sardegna ha destinato due milioni di euro al mantenimento del sistema di premialità e penalità sulla raccolta differenziata. Lo stanziamento, prelevato dal bilancio 2026, si è reso necessario per compensare l'esaurimento dei fondi presso gli impianti di smaltimento. Le risorse saranno trasferite al Consorzio industriale provinciale di Cagliari, area in cui gli uffici dell'Assessorato hanno rilevato il maggiore fabbisogno. Negli altri territori, le quote destinate ai Comuni verranno coperte con le risorse già accantonate.