Alghero, Fratelli d'Italia: incontro pubblico sulla gestione della pandemia con Zedda e Conoci

Sabato 10 ottobre, alle 18:30, la sede di Fratelli d’Italia ad Alghero in via Giovanni XXIII 33 ospita l’incontro pubblico intitolato “Mangiatoia Covid – Le falle nella gestione della pandemia”.

Il dibattito vedrà la partecipazione della senatrice Antonella Zedda, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, e di Mario Conoci, sindaco della città durante l'emergenza sanitaria. Il confronto si concentrerà sulle risultanze dei lavori della Commissione d'inchiesta, analizzando i temi legati agli sprechi, alle decisioni politiche e alle limitazioni imposte ai cittadini, con un focus sulle ripercussioni pratiche affrontate da famiglie, imprese, scuole e amministrazioni locali.

I lavori saranno aperti dagli interventi del coordinatore cittadino di FdI, Pino Cardi, e dal vicecoordinatore Alessio Auriemma, con la moderazione affidata al capogruppo consiliare Alessandro Cocco. Il programma dell'appuntamento prevede uno spazio finale riservato alle domande e agli approfondimenti da parte del pubblico.