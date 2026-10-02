Università di Sassari, Tore Piana sostiene la verifica del rettore Chessa sul polo di Olbia

Tore Piana interviene sul dibattito riguardante il polo universitario gallurese, appoggiando la decisione del nuovo rettore dell’Università di Sassari, Omar Chessa, di analizzare a fondo il progetto di sviluppo della sede distaccata.

«Il nuovo Rettore dell’Università di Sassari, professor Omar Chessa, ha tutto il diritto, ma soprattutto la responsabilità, di verificare attentamente un progetto che dovrà gestire e portare avanti per i prossimi sei anni. E lo dico con chiarezza: do pienamente ragione al Rettore», dichiara Piana. L'attenzione sui fondi pubblici stanziati, pari a 36 milioni di euro, viene inquadrata come una necessaria procedura di controllo operativo. «Il Rettore, prima di assumere pienamente la responsabilità di questo percorso, fa bene a volerci vedere chiaro. Non è una frenata. È programmazione. Perché 36 milioni per una struttura e un impegno regionale pluriennale non possono essere gestiti con superficialità. Devono produrre formazione qualificata, ricerca, innovazione e soprattutto opportunità concrete per i nostri giovani».

L'intervento esclude intenti penalizzanti verso la Gallura. «Verificare il progetto di Olbia non significa essere contro Olbia, né voler ridimensionare il suo ruolo. Al contrario, significa voler capire come renderlo più forte, sostenibile e realmente utile allo sviluppo del territorio».

La riflessione viene poi estesa all'intera rete accademica del Nord Sardegna, con un richiamo diretto alla Riviera del Corallo. «L’impegno su Olbia va mantenuto e, se necessario, potenziato. Ma contemporaneamente dobbiamo avere il coraggio di guardare all’intero sistema universitario del centro-nord Sardegna. E qui c’è anche Alghero, che rappresenta una realtà universitaria importante e che deve essere anch’essa valorizzata, rivista dove necessario e potenziata nelle sue competenze e nelle sue potenzialità».

Piana respinge le contrapposizioni campanilistiche a favore di una pianificazione unificata. «Non dobbiamo mettere Sassari, Alghero e Olbia una contro l’altra. Dobbiamo costruire un unico sistema universitario del centro-nord della Sardegna, capace di collegare formazione, ricerca, imprese, turismo, agricoltura, ambiente, tecnologia, portualità e servizi».

«Da cittadino sardo penso che il vero obiettivo debba essere uno solo: rafforzare l’Università di Sassari e, insieme ad essa, tutto il sistema universitario del centro-nord della Sardegna. Olbia deve crescere. Alghero deve crescere. Sassari deve crescere. Non tre università in competizione, ma un unico grande sistema universitario al servizio del territorio».