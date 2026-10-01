Scuole, la Regione stanzia 10 milioni di euro per rimborsare la climatizzazione delle aule agli Enti locali

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato lo stanziamento di 10 milioni di euro per rimborsare gli Enti locali che hanno installato sistemi di climatizzazione e raffrescamento negli edifici scolastici per l'anno 2026/2027. La delibera prevede il finanziamento di un avviso pubblico destinato a Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Comunità montane.

Sulle ragioni del provvedimento interviene la proponente della misura: “La Regione interviene per sostenere concretamente gli Enti locali che, di fronte a una situazione emergenziale, si sono attivati tempestivamente per garantire condizioni adeguate negli ambienti scolastici”, spiega l’assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Ilaria Portas. “È un intervento straordinario che si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione del patrimonio scolastico e di miglioramento della qualità degli spazi nei quali studiano e lavorano ogni giorno migliaia di studenti e studentesse e di operatori scolastici”.

Il fondo copre le spese sostenute e quietanzate per i lavori realizzati dal 12 agosto al 31 ottobre 2026 negli stabili che ospitano scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il rimborso è fissato a un costo massimo standard di 3mila euro per ogni classe attiva. Le risorse sono destinate in via prioritaria alle aule utilizzate per l'attività didattica ordinaria; a completamento avvenuto, la copertura si estende agli spazi collettivi e alle aree amministrative. Non è ammesso il doppio finanziamento degli stessi interventi.

Per assicurare un'ampia distribuzione dei fondi, il regolamento prevede che, in caso di insufficienza della dotazione rispetto alle richieste, sia ammesso a contributo un massimo di un edificio ogni cinque gestiti dallo stesso ente.

L'importo complessivo è stato stanziato attraverso la legge regionale 20 del 21 settembre 2026. L'attuazione dell'iter amministrativo, che comprende la pubblicazione del bando, l'istruttoria, la graduatoria e l'erogazione materiale dei contributi, è delegata all'Unità di Progetto Iscol@.