Continuità territoriale, la Regione stanzia 10 milioni di euro per compensare i rincari del carburante

La Giunta regionale della Sardegna ha dato mandato alla Direzione Generale dei Trasporti di quantificare i maggiori costi sostenuti dalle compagnie aeree operanti in regime di continuità territoriale a causa dei rincari del carburante. La misura si avvale del fondo “Adeguamento costi da jet fuel negli OSP”, istituito con la legge regionale 20 del 21 settembre 2026, dotato di 10 milioni di euro per l'anno in corso. La disposizione delega agli uffici tecnici l'individuazione degli strumenti giuridici e amministrativi idonei al riconoscimento di contributi o ristori, nel rispetto delle direttive comunitarie sugli aiuti di Stato.

L'istruttoria sarà avviata su istanza dei vettori e valuterà l'impatto degli oneri sostenuti tra il 1° marzo e il 30 settembre 2026. L'intervento segue l'incremento delle quotazioni del jet fuel, passate dai 635,27 euro per tonnellata fissati come riferimento per la definizione dell'attuale regime di continuità, ai 1.075,994 euro registrati ad agosto 2026. La verifica riguarderà le rotte in esclusiva con compensazione finanziaria e i collegamenti in regime di accettazione degli oneri di servizio pubblico senza compensazione, disciplinati dai decreti ministeriali 466 del 2021 e 213 del 2025.

Sulle finalità del provvedimento interviene l'assessora dei Trasporti Barbara Manca: “La priorità della Regione è salvaguardare la continuità territoriale aerea, che rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la mobilità della popolazione sarda”.

Sulla gestione delle tariffe aggiunge: “Con il nuovo modello abbiamo lavorato per garantire più frequenze e condizioni tariffarie più convenienti per i cittadini. Ora dobbiamo tutelare anche la sostenibilità economica dei collegamenti dal punto di vista degli operatori, soprattutto di fronte a un aumento eccezionale e imprevedibile del costo del jet fuel. Vogliamo farlo utilizzando strumenti compatibili con la normativa nazionale ed europea e con le regole sugli aiuti di Stato, senza scaricare sui passeggeri l’aumento dei costi attraverso un incremento delle tariffe”.

In merito all'iter burocratico la titolare dei Trasporti precisa: “Non si tratta quindi di un rimborso automatico o indistinto del maggior costo del carburante – spiega Manca –. Dobbiamo verificare, rotta per rotta, quanto l’aumento del jet fuel abbia inciso sull’equilibrio economico previsto dai contratti e individuare, dove ne ricorrano i presupposti, la misura necessaria per riequilibrarlo. È un lavoro tecnico che deve essere svolto con rigore, perché parliamo di risorse pubbliche e perché ogni intervento deve essere pienamente compatibile con le norme nazionali ed europee”.

Sugli obiettivi a lungo termine conclude: “La continuità territoriale – conclude l’assessora – è prima di tutto un diritto alla mobilità e uno strumento fondamentale per ridurre gli svantaggi derivanti dall’insularità. Per questo il nostro obiettivo è duplice: mantenere un servizio qualitativamente elevato, con frequenze adeguate e tariffe accessibili, e allo stesso tempo garantire condizioni di sostenibilità per chi quel servizio lo deve concretamente operare. La Regione sta lavorando per tenere insieme entrambe queste esigenze, nel pieno rispetto delle regole europee”.