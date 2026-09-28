Oristano, Forza Italia avvia il progetto Cantiere Sardegna. Le dichiarazioni di Cappellacci

Da Oristano il deputato e presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Ugo Cappellacci, interviene sul progetto "Cantiere Sardegna" proposto dall'onorevole Pittalis e definisce la linea politica di Forza Italia nei confronti dell'esecutivo regionale.

Sull'assetto interno al partito, il parlamentare dichiara: “Dalla segreteria regionale parte un messaggio politico chiaro e condiviso: Forza Italia è unita e lavora per il cantiere Sardegna con idee, progetti, valori e con il conforto dei fatti”.

L'intervento prosegue con un richiamo all'attività politica nazionale e una critica diretta all'operato della Giunta sarda: “Sul piano nazionale il nostro movimento si distingue per le azioni sul fronte della sburocratizzazione, del diritto alla salute, delle politiche per le imprese. Purtroppo, a livello regionale registriamo non solo l’immobilismo ma anche la chiusura a qualsiasi contributo propositivo da parte della presidente Todde, in particolare sui fronti della sanità e e dei trasporti. Abbiamo sempre interpretato un’opposizione non urlata e costruttiva ma dall’altra parte manca la capacità di ascolto. Per questo è giusto e doveroso - conclude Cappellacci- aprire un vero e proprio cantiere che costruisca un’alternativa al non governo dei cinquestelle”.