Assemini, al via la terza edizione del Festival Lethèrario tra libri e teatro

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre Assemini ospita la terza edizione del Festival Lethèrario, manifestazione dedicata alla narrativa, al giornalismo e al teatro. Gli incontri si terranno tra l'Auditorium e la Biblioteca comunale. L'evento è promosso dal Comune di Assemini con la direzione artistica del giornalista Giovanni Follesa e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

La rassegna si propone di superare la dimensione del libro come semplice oggetto di lettura, trasformandolo in occasione di incontro. Sulle finalità del progetto interviene l'assessore alla Cultura, Sergio Nuvoli: «Abbiamo realizzato questa terza edizione partendo da un’idea semplice: riportare i libri al centro e farli diventare un’occasione per incontrarsi e discutere. E ci sarà spazio per tutti, dai più piccoli, con le letture animate in Biblioteca, ai reading per i più grandi».

Tra gli ospiti attesi figurano lo scrittore Luca Bianchini con "Le ragazze di Tunisi" (Mondadori), il giornalista Danilo Chirico con "La figlia del clan" (Piemme, con il contributo di Giuseppina Pesce), il saggista Marco Damilano con "Noi siamo i tempi" (Mondadori) e l'inviato di Report Giorgio Mottola con "L'Internazionale nera" (Feltrinelli). La manifestazione accoglierà inoltre l'avvocata Francesca Spanu ("Dentro la borsa" e "Il corpo sbagliato", Il Maestrale), la scrittrice Tea Ranno ("Avevo un fuoco dentro", Mondadori) e l'autore oristanese Davide Piras ("Femmenella", Piemme). In cartellone anche il recital "Gli Indegni – Quasi un musical" di Francesco Abate e il reading letterario "Fiabe palestinesi" con Elena Pau e Monica Zuncheddu.

Sull'impronta della programmazione si esprime il direttore artistico Giovanni Follesa: «Parleremo di narrativa, attualità e, più in generale, dei temi che attraversano la vita di tutti noi, con un’attenzione particolare ai giovanissimi. Se vogliamo che i libri continuino ad avere un posto nel nostro quotidiano, dobbiamo permettere ai più giovani di scoprirli attraverso la curiosità e il piacere di una storia. Mi auguro che il pubblico possa arrivare al Festival per ascoltare un autore e andare via con la curiosità di un nuovo libro da cercare, portando con sé il desiderio di perdersi ancora nel fascino di mille storie».

Il sindaco Mario Puddu delinea la prospettiva amministrativa: «Il programma del Festival Lethèrario dimostra che, anche quest’anno, Assemini investe sulla cultura come volano di crescita e di sviluppo. I nostri spazi si aprono a un respiro ancora più allargato e profondo, per dialogare insieme su tanti argomenti e sollecitare i desideri culturali della nostra comunità».

Il calendario prevede inoltre appuntamenti mattutini in biblioteca dedicati ai bambini e ai ragazzi (dai 5 ai 13 anni) con laboratori e letture animate a cura dell'associazione "Scopetta magica e la lanternina dei sogni" e degli attori Angelo Trofa e Marta Gessa. A fine novembre il festival si sposterà nelle scuole del territorio con incontri specifici.

Durante le serate aperte al pubblico sarà possibile degustare un aperitivo organizzato in collaborazione con la Pro Loco. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Assemini e sulla pagina Facebook del Festival.