Codrongianos, incontro della Regione con gli enti locali del Nord Sardegna sulla rete ciclabile

Lunedì 28 settembre alle 10.30 il Centro Servizi Saccargia di Codrongianos ospita il secondo incontro territoriale dedicato alla linea 2.2 della strategia iSTARE, incentrata sull'interconnessione sostenibile e la ciclabilità. I lavori saranno coordinati dal vicepresidente della Regione e assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Meloni.

Il vertice coinvolgerà i rappresentanti istituzionali del territorio, chiamando a raccolta i delegati dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Comunità montane, della Città Metropolitana di Sassari e della Provincia Gallura Nord Est Sardegna.

Al centro del tavolo tecnico ci saranno i contenuti e le modalità di attuazione della misura regionale. L'intervento punta a valorizzare i percorsi ciclabili già realizzati per integrarli all'interno della Rete ciclabile regionale. Lo scopo è strutturare un'offerta organica, funzionale allo sviluppo del turismo attivo e capace di generare ricadute economiche dirette sui territori coinvolti.

L'appuntamento di Codrongianos segue la prima riunione organizzata ad Abbasanta. Il ciclo di incontri promosso dall'amministrazione regionale si chiuderà mercoledì 30 settembre a Cagliari.