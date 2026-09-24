Sassari, gastronomia e tradizioni nel centro storico: il 10 ottobre torna "A fora li brasgeri"

Sabato 10 ottobre il centro storico di Sassari ospita la terza edizione di "A fora li brasgeri", manifestazione dedicata alla tradizione dell'arrostita diffusa. L'evento, organizzato dal Comune con l'associazione Eat&Buffas, trasformerà vie e piazze cittadine in un itinerario gastronomico articolato in dieci postazioni dislocate in nove aree del centro.

L'iniziativa si inserisce in una giornata interamente dedicata all'identità culinaria locale, che si aprirà in mattinata con il progetto "Identità in cucina", ideato in collaborazione con i centri commerciali naturali per unire riflessione e rivisitazione dei piatti tipici. L'obiettivo dell'amministrazione è promuovere Sassari come meta capace di offrire esperienze legate all'autenticità territoriale.

L'evento serale, al via intorno alle 18.30, prevede due percorsi gastronomici distinti, contrassegnati dai colori rosso e blu, nei quali opereranno circa cento volontari dei circoli sassaresi. Il menù complessivo richiederà la preparazione di cinquecento chili di carne, 260 chili di zimino e 100 chili di verdura.

Il circuito rosso includerà le postazioni in piazza San Donato (circolo Raggio d’Oro, zimino), piazza della Frumentaria (consiglieri comunali, carne di cavallo), Pozzu di Bidda (Sacro Cuore, capocollo), piazza Quadrato Frasso (Circolo Bocciofilo Sassari, verdure) e lo slargo ex Bar Aroni (Acli Latte Dolce, pancetta). Il circuito blu interesserà piazza della Stazione (Circolo Ferroviario, zimino), vicolo delle Campane (La Lucciola, salsiccione), una seconda postazione in piazza San Donato (Raggio d’Oro, verdure), piazza Pescheria (Culleziu, pancetta) e piazza Duomo (Associazione Centro Storico, lumaconi arrosto). Ad accompagnare la serata, esibizioni di gruppi folk in piazza Azuni e a Porta Sant'Antonio, precedute venerdì 9 ottobre dal concerto dei Sonos de Manos in piazza Azuni.

I biglietti saranno in vendita al costo di 15 euro presso lo stand di piazza Azuni da venerdì 9 ottobre (ore 10). Ogni ticket comprende 5 coupon validi per altrettanti assaggi nel percorso scelto, comprensivi di vino e pane.

La giornata inizierà alle 9.30 a Palazzo di Città con la tavola rotonda "Identità in cucina: la tradizione a tavola come leva di destinazione turistica", curata dal Ccn Stelle del Centro e dal Ccn Incentru Sassari. L'incontro, inserito nel progetto "L’identità in vetrina", sarà moderato da Giuseppe Melis (docente universitario di Marketing) e da Jessica Cani (consulente di comunicazione). Interverranno Elena Cornalis (assessora a Sennori), il giornalista Giovanni Fancello, lo storico Paolo Cau, il consulente Gianluigi Tiddia e i produttori Gian Piero Saccu, Agnese Cabigliera e Giacomo Manca. L'accesso è gratuito su prenotazione tramite i canali social "L’identità in vetrina".

A seguire, il cortile di Palazzo Ducale ospiterà lo show cooking e il pranzo (a pagamento) curati dallo chef Fabio Zago. Il menù proporrà rivisitazioni di piatti tradizionali sassaresi: fainè, gnocchetti con crema di cavolfiore, accostamenti tra ceci e gamberi e crema bruciata con savoiardi e mandorle. I 50 biglietti disponibili, al costo di 60 euro, sono acquistabili tramite i canali social dell'evento mattutino e includono il ticket per "A fora li brasgeri" e un buono sconto spendibile nelle attività del Ccn Stelle del Centro.