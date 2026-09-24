Mariotti, Di Nolfo rivendica le risorse regionali per il recupero dello stadio

Il consigliere richiama l’impegno assunto con Alghero e ringrazia il Comune, Gianni Occhioni e la società giallorossa. Il finanziamento si inserisce nel percorso di riqualificazione già avviato.

Al recupero del Mariotti Valdo Di Nolfo lega una promessa fatta agli algheresi. Il consigliere regionale, presidente del gruppo Uniti, rivendica il finanziamento della Regione per lo storico stadio e lo presenta come uno degli obiettivi raggiunti nel corso del mandato.

«Ogni promessa è debito. Avevo preso un impegno con Alghero e oggi posso finalmente dire che la Regione Sardegna ha finanziato la rinascita del Mariotti. Dopo sedici anni si compie un passo fondamentale per restituire alla città un luogo che appartiene alla sua storia, alla sua identità e a generazioni di algheresi».

Di Nolfo insiste sul rapporto tra rappresentanza politica e risultati per la città. Il recupero dello stadio, spiega, era fra gli impegni assunti all’inizio della legislatura. Per raggiungerlo riconosce il contributo dell’amministrazione comunale e degli uffici coinvolti.

«Da unico consigliere regionale di Alghero sento ancora più forte la responsabilità di portare le esigenze della nostra città dentro le istituzioni regionali e trasformarle in risultati concreti. La riqualifica del Mariotti era un obiettivo di mandato e posso dire con orgoglio che l'ho raggiunto. Sicuramente è stato fondamentale il lavoro in sinergia con l’Amministrazione comunale, con il sindaco Raimondo Cacciotto e con gli assessori competenti, perché quando Comune e Regione lavorano nella stessa direzione i risultati arrivano».

Il percorso di recupero ha già una sua cronologia. Il 17 febbraio era stato annunciato l’avvio dei lavori, con interventi sugli spogliatoi, sugli infissi, sui servizi igienici sotto la tribuna e sugli impianti. Un secondo intervento riguardava il manto erboso e le attrezzature del campo. Il programma illustrato allora prevedeva risorse complessive superiori a 500 mila euro. Di Nolfo dà un nome al lavoro svolto lontano dalle dichiarazioni pubbliche: quello di Gianni Occhioni, presidente della commissione comunale Opere pubbliche. Accanto a lui cita Andrea Pinna e l’Alghero calcio, che hanno sostenuto il percorso per il recupero della loro sede storica. «C’è una persona che più di altre ha perseguito questo obiettivo con grande costanza, passione e lontano dai riflettori: Gianni Occhioni, presidente della commissione opere pubbliche del Comune di Alghero. Un ringraziamento, doveroso, va all'Alghero calcio e al suo presidente Andrea Pinna che ha sognato con noi e ha sostenuto questo percorso. Il cammino non finisce qui, ma dopo sedici anni finalmente ci sono le condizioni per guardare alla rinascita del Mariotti come a un obiettivo concreto».