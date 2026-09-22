Alghero, bonificata l'area del Calich dopo la segnalazione della Fipsas

L’area della banchina del Calich in via Laguna, nei pressi del Ponte Romano di Fertilia, è stata bonificata. L'intervento ha permesso di rimuovere plastica, ferro, cartongesso e altri materiali pericolosi abbandonati nella zona.

Le operazioni sono state eseguite dall’Ufficio Ecologico e dal servizio Manutenzioni del Comune di Alghero, sotto il coordinamento dell’assessore all’Ambiente Raniero Selva. L'iniziativa fa seguito a una segnalazione della Fipsas, associazione titolare di una concessione per lo svolgimento delle proprie attività nell'area, che attraverso la pesca sportiva promuove l'educazione e il rispetto dell'ambiente tra i bambini.

Il presidente della Commissione consiliare Ambiente ha seguito l'iter per la pulizia del sito. «Dopo aver ricevuto la segnalazione da parte dell’associazione dichiara il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas mi sono immediatamente attivato affinché il sito venisse liberato dai materiali abbandonati. Era necessario intervenire per restituire decoro e sicurezza a un’area frequentata dai bambini e dalle loro famiglie».

L'intervento ha ripristinato le condizioni di sicurezza della banchina. «La collaborazione tra associazioni e amministrazione conclude Mulas è fondamentale per tutelare il nostro territorio. In questo caso abbiamo dato una risposta concreta a una segnalazione e restituito alla comunità un’area più decorosa e rispettosa del contesto ambientale del Calich».