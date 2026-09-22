Trasporti e investimenti: a Cagliari incontro tra la Regione e una delegazione di imprese cinesi del Sichuan

L'assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha ricevuto a Cagliari una delegazione di rappresentanti aziendali provenienti dal Sichuan, regione della Cina sud-occidentale. Al tavolo ha preso parte anche Wang Xiaoyu, direttore generale per l'estero di Farizon New Energy, marchio per i veicoli commerciali del gruppo automotive Geely.

L'appuntamento si inserisce in continuità con la missione istituzionale avviata dalla Regione Sardegna a maggio. Il programma della giornata ha previsto in mattinata un incontro conoscitivo con i vertici delle aziende di trasporto Arst e CTM Cagliari. Nel pomeriggio i colloqui sono proseguiti al Molo Ichnusa, all'interno di un vertice coordinato dall'Autorità Portuale del Mare di Sardegna alla presenza dei referenti delle principali sigle imprenditoriali del territorio. La delegazione dell'esecutivo regionale era completata dai capi di Gabinetto dei Trasporti e dell'Industria, rispettivamente Francesco Sechi e Guido Portoghese, quest'ultimo in rappresentanza dell'assessore Emanuele Cani.

L'assessora Manca delinea il quadro dei rapporti bilaterali: "Opportunità di scambio culturale e commerciale come quella che abbiamo voluto promuovere con la regione del Sichuan possono aiutare il nostro territorio a costruire un futuro più competitivo - ha commentato l'assessora dei Trasporti Barbara Manca -. La stessa Sardegna può costituire un'importante base operativa in Europa per le aziende cinesi, grazie alla sua posizione strategica al centro del Mediterraneo. Da un punto di vista più specificamente trasportistico abbiamo approfondito con i delegati cinesi alcune importanti opportunità offerte dalle loro realtà produttive che possono contribuire allo sviluppo di modelli di mobilità sostenibili ed efficienti".

Sulle prospettive economiche e sul nuovo piano programmatico dell'amministrazione interviene il capo di Gabinetto dell'Industria: "Crediamo che la Sardegna abbia grandi potenzialità per gli imprenditori cinesi che desiderino investire in Sardegna - ha aggiunto il capo di Gabinetto dell'Assessorato dell'industria Guido Portoghese -. Siamo felici di questa visita da parte della delegazione cinese, segno di grande interesse nei confronti del mercato isolano e contiamo di presentare presto il Piano Industriale della Regione Sardegna che stiamo redigendo. Sono tante le opportunità che possono nascere da questa sinergia".