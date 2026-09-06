Politica Arrivati in Sardegna i primi detenuti sottoposti al 41 bis. Hinterland di Cagliari sotto stretta tutela delle forze dell’ordine.

L’isola come luogo d’esilio, fortezza inaccessibile circondata dal mare, riparo per lo Stato, ma gabbia per chi vi viene recluso. La geografia della Sardegna, storicamente segnata dall’isolamento, torna a intrecciarsi in modo indissolubile con la storia penitenziaria italiana. Con l’approdo all'aeroporto militare di Decimomannu dei primi quarantacinque detenuti sottoposti al regime del 41-bis, scortati verso il carcere di Cagliari-Uta da un imponente dispositivo interforze, la Sardegna si conferma ancora una volta il perno centrale, il "fortino" designato dal Governo e dal Ministero della Giustizia per la custodia dei vertici della criminalità organizzata. Un’operazione imponente, quella scattata nei giorni scorsi, che ha visto mobilitati uomini e mezzi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria per blindare l’hinterland cagliaritano e garantire il trasferimento in sicurezza dei “boss” giunti a bordo di un velivolo della Guardia di Finanza partito dallo scalo laziale di Pomezia. Ma al di là della cronaca delle ultime ore e dello spiegamento di forze tra le piste di atterraggio e le strade sbarrate attorno alla struttura di Uta, l'evento segna un punto di svolta politico e sociale per il territorio sardo, riaccendendo dibattiti mai del tutto sopiti sulle priorità della politica criminale italiana e sul ruolo riservato all'Isola nelle dinamiche nazionali. L'arrivo dei primi reclusi non rappresenta un fatto isolato né contingente, bensì la prima fase di un piano strategico più ampio e strutturato. Il progetto, sostenuto con decisione dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio che solo lo scorso mese aveva effettuato una visita a sorpresa nell'istituto penitenzario alle porte di Cagliari per inaugurare la nuova sezione ad alta sicurezza, prevede il trasferimento complessivo di novantadue detenuti sottoposti al regime di carcere duro. Con il nuovo padiglione di Uta, la Sardegna consolida un primato nazionale per concentrazione di capimafia e criminali di altissimo profilo. La struttura cagliaritana si aggiunge infatti ai reparti speciali già operativi da anni negli istituti di Sassari-Bancali e Nuoro-Badu 'e Carros. Un triangolo della massima sicurezza che trasforma la regione nel principale polo detentivo d'Italia per il contenimento del fenomeno mafioso. Tuttavia, l'attuazione di questo piano si inserisce all'interno di un quadro emergenziale già fortemente compromesso. Gli ultimi dati disponibili tratteggiano una situazione al limite del collasso: la popolazione carceraria sarda ha raggiunto il record storico di 2.451 presenze, un numero che mette a dura prova la capienza teorica degli istituti e la tenuta quotidiana delle strutture. L'operazione non ha tardato a scatenare un duro scontro politico tra i vertici della Regione Autonoma e il Governo centrale. A farsi interprete del profondo scontento delle istituzioni locali è stata la Presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha espresso una ferma condanna nei confronti delle modalità operative e delle scelte strategiche individuate dal Ministero della Giustizia. Al centro della polemica c'è soprattutto la totale assenza di dialogo e coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni destinate a impattare sulla sicurezza e sulla gestione dei servizi del territorio sardo. La Governatrice ha rivelato di aver inviato lo scorso 4 agosto una formale richiesta di chiarimenti e accesso agli atti indirizzata al ministro Nordio, con lo scopo di conoscere i criteri logistici e normativi che hanno portato a concentrare nell'Isola una quota così rilevante del circuito del 41-bis. Una richiesta rimasta priva di risposta. Nelle dichiarazioni della Presidente Todde emerge un'accusa diretta di arroganza e unilateralità rivolta all'esecutivo nazionale. L'Isola, sostiene la guida della Giunta regionale, viene trattata alla stregua di una moderna "Cayenna d'Italia", una colonia penale periferica su cui scaricare i problemi di gestione della criminalità complessa, senza preoccuparsi delle ricadute locali. Una scelta calata dall'alto che ignora le storiche fragilità del sistema sardo, costretto ad farsi carico di decisioni statali senza ricevere le risorse adeguate per affrontarne le inevitabili conseguenze. Le preoccupazioni espresse dalle istituzioni sarde affondano le radici in criticità strutturali e quotidiane ben note a chi vive e opera all'interno delle carceri dell'Isola. Il massiccio afflusso di detenuti sottoposti al regime di massimo isolamento va a gravare su complessi penitenziari già segnati da un cronico sovraffollamento. Il carcere di Uta, così come quello di Bancali a Sassari, si trova da tempo oltre i limiti di capienza tollerabile. A questa saturazione degli spazi si somma una cronica carenza di organico della Polizia Penitenziaria, costretta a turni usuranti per garantire gli standard minimi di sorveglianza e gestione. Un quadro reso ancora più complesso dalle fragilità del servizio sanitario penitenziario, chiamato a gestire pazienti con quadri clinici complessi o necessità assistenziali specifiche in un contesto di risorse sanitarie locali già ampiamente sotto pressione. In questo scenario, la scelta di incrementare la presenza del 41-bis rischia di alterare ulteriormente i delicati equilibri interni degli istituti, assorbendo una quota sproporzionata di uomini, energie e risorse a scapito della gestione delle sezioni ordinarie e dei percorsi di rieducazione e reinserimento previsti dalla Costituzione per la restante popolazione. La vicenda mette in luce un cortocircuito evidente tra la narrazione statale della sicurezza e le esigenze di un territorio che chiede rispetto e partecipazione. Se da un lato il Governo rivendica la fermezza nell'applicazione del carcere duro e l'impiego di strutture idonee per contrastare le organizzazioni criminali, dall'altro la Sardegna rivendica il diritto di non essere ridotta a un mero contenitore passivo per le emergenze nazionali. L'arrivo dei “boss” a Cagliari-Uta riapre dunque una questione politica profonda: quanto può gravare sulle spalle di una singola regione la gestione della massima sicurezza penitenziaria del Paese? Senza un piano straordinario di assunzioni, un potenziamento dei presidi sanitari dedicati e un reale canale di dialogo con le istituzioni sarde, il rischio è che la scelta del Ministero finisca per aggravare un'emergenza carceraria già arrivata al punto di non ritorno, lasciando l'Isola a gestire da sola le spine di una decisione calata dall'alto.