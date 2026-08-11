La Regione smentisce i tagli alla sanità: i fondi per il Registro dei tumori sono garantiti per tutto l'anno

Gli uffici cagliaritani confermano lo stanziamento di trecentosessantamila euro attraverso la proroga del piano di prevenzione. I soldi saranno divisi tra le sedi territoriali di Sassari, Nuoro e Cagliari per aggiornare i database.

I finanziamenti per il Registro dei tumori della Sardegna non sono mai stati interrotti. La Regione interviene ufficialmente per smentire l'assenza di coperture finanziarie destinate all'osservatorio oncologico, chiarendo che le risorse economiche sono sempre state assicurate attraverso i fondi del Piano Regionale della Prevenzione, il documento programmatico che detta le regole e gli investimenti per la tutela della salute pubblica sull'Isola.

Per evitare vuoti normativi e finanziari in attesa che venga scritto e approvato il nuovo piano valevole per il quinquennio dal 2026 al 2031, la giunta ha deciso di prolungare la validità del vecchio documento per tutto l'anno in corso. Questa estensione tecnica ha permesso di confermare in blocco tutte le attività sanitarie già programmate in passato, assicurando di conseguenza i fondi per la sorveglianza epidemiologica, ovvero lo studio scientifico che traccia come e dove le malattie si diffondono tra i cittadini, con un'attenzione particolare per chi vive in aree esposte a inquinamento e criticità ambientali.

Per l'anno 2026 le casse regionali hanno così sbloccato uno stanziamento di trecentosessantamila euro. L'intera somma non resta a Cagliari, ma viene materialmente divisa e spedita ai tre uffici territoriali operativi all'interno delle aziende sanitarie locali di Sassari, Nuoro e del capoluogo stesso. Sono queste tre sedi periferiche a raccogliere fisicamente i referti medici e le diagnosi, formando l'infrastruttura logistica su cui si regge l'intero archivio regionale.

Al denaro stanziato dall'amministrazione sarda si somma un contributo statale da poco più di trentasettemila euro all'anno. Questo assegno staccato da Roma è intestato direttamente all'Ares, l'Azienda Regionale della Salute che gestisce le risorse umane e tecniche del sistema sanitario isolano. I fondi ministeriali servono a uno scopo prettamente tecnologico, essendo vincolati all'acquisto e all'aggiornamento dei sistemi informatici necessari per far dialogare i computer sardi con il Registro Nazionale. Il traguardo fissato dai vertici della sanità è quello di recuperare le vecchie cartelle cliniche, validare i dati storici incrociandoli con gli standard nazionali e trasformare i numeri in uno strumento concreto per pianificare l'apertura dei reparti ospedalieri e organizzare le campagne di cura sul territorio.