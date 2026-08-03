Arrivano dal governo oltre due milioni e mezzo di euro per rimettere in sesto le strade dei piccoli comuni sardi

Il dicastero guidato da Matteo Salvini stanzia 2.664.000 euro attraverso un decreto per finanziare venti interventi di manutenzione urbana e rurale da Paulilatino a Villasalto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'organo di governo guidato dal ministro Matteo Salvini, ha sbloccato uno stanziamento complessivo di 2.664.000 euro interamente destinato ai piccoli comuni della Sardegna. L'assegnazione economica, formalizzata tramite un apposito decreto, punta a finanziare venti interventi specifici sul territorio regionale per migliorare la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana, rurale e delle strade comunali. L'iniziativa è stata resa nota attraverso una nota ufficiale diffusa dal deputato della Lega e commissario regionale del partito nell'isola, Alberto Di Rubba.

La manovra finanziaria prevede contributi nella quasi totalità dei casi pari a 150 mila euro per ciascun ente locale coinvolto, una cifra calcolata per colmare le carenze di bilancio che spesso impediscono alle amministrazioni periferiche di intervenire autonomamente. I fondi interesseranno direttamente i centri di Paulilatino, Nurachi, Zeddiani, Morgongiori, Pozzomaggiore, Bono, Ghilarza, Palmas Arborea e Musei, dove le risorse verranno impiegate per la manutenzione delle carreggiate e il rifacimento della segnaletica o degli attraversamenti pedonali. Ulteriori cantieri riguarderanno Sedilo, che beneficerà di 149.990 euro per la rete viaria rurale, oltre ai comuni di Torralba, Arborea, San Nicolò d'Arcidano, Segariu, Berchidda e Modolo. La mappa dei finanziamenti si completa con i contributi destinati a Sadali e Villasalto per il ripristino di collegamenti territoriali specifici e il rifacimento dell'arredo urbano.

Il parlamentare della Lega ha evidenziato come i finanziamenti si inseriscano in una strategia più ampia del dicastero per potenziare le infrastrutture sarde, sottolineando che le risorse permetteranno di trasformare i fondi contabili in opere reali per la sicurezza di cittadini e imprese locali.