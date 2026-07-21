Strisce pedonali intelligenti e dissuasori: l'assessorato alla Mobilità incassa mezzo milione per le strade di Alghero

La giunta Cacciotto sblocca 488 mila euro dall'ultima variazione di bilancio per blindare le direttrici più a rischio. Interventi su via Garibaldi, Maria Pia e davanti alle scuole. Il sindaco fa mea culpa sui ritardi degli asfalti.

La spartizione dell'avanzo di bilancio porta nuove risorse all'assessorato alla Mobilità. La giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato una variazione contabile che inietta 488 mila euro nelle casse dell'assessorato guidato da Roberto Corbia. I fondi serviranno per la manutenzione legata alla sicurezza: l'acquisto e l'installazione di nuova cartellonistica, dissuasori e sistemi tecnologici per proteggere i pedoni nei punti in cui la viabilità cittadina va più in sofferenza.

La mappa degli interventi traccia una linea sulle arterie più trafficate e pericolose di Alghero. Il blocco principale riguarderà via Garibaldi. Lungo l'asse litoraneo, seguendo un ordine del giorno approvato in Consiglio e un protocollo siglato con l'Automobile Club d'Italia, verranno assicurati gli attraversamenti pedonali introducendo sistemi per forzare il rallentamento dei veicoli in transito. Le operazioni di frenata interesseranno anche le direttrici periferiche: su viale Primo Maggio e viale Burruni verranno ripristinati i vecchi dispositivi di dissuasione della velocità. I fondi copriranno inoltre la fluidificazione del traffico in viale Giovanni XXIII e la messa in sicurezza delle strisce pedonali attorno alla cittadella sportiva di Maria Pia e davanti ai cancelli degli istituti scolastici.

L'investimento cerca di arginare il rischio di incidenti in una città che durante l'estate moltiplica i volumi di traffico, incrociando pericolosamente auto, moto, biciclette e bagnanti a piedi. L'esecutivo inquadra lo stanziamento come una risposta diretta alle segnalazioni dei residenti. «Con questo investimento vogliamo intervenire nei punti che presentano le maggiori criticità, migliorando la sicurezza degli attraversamenti pedonali e la qualità della viabilità cittadina – sottolinea l’Assessore alla Mobilità Roberto Corbia –. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti nelle zone più trafficate e offrire una maggiore tutela a tutte e tutti. Contestualmente continueremo a programmare interventi mirati anche in altre zone della città.» All'esborso economico si affianca un appello istituzionale alla responsabilità di chi si mette al volante. Il primo cittadino chiude l'intervento politico sfruttando la nota sulla sicurezza per fare mea culpa sullo stato disastrato delle carreggiate urbane, scusandosi pubblicamente con gli algheresi per l'attesa sulle bitumature. «Si tratta di un primo importante insieme di interventi che nasce anche dall’ascolto delle segnalazioni e delle richieste avanzate dai cittadini – dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto –. Vogliamo rendere le nostre strade sempre più sicure, ma accanto agli interventi infrastrutturali, facciamo un appello al senso di responsabilità di chi si mette alla guida. Durante l’estate il traffico in città cresce in maniera significativa, aumentano gli spostamenti e la presenza di pedoni, ciclisti e motociclisti. Per questo è fondamentale che ciascuno faccia la propria parte rispettando i limiti di velocità, gli attraversamenti pedonali e il codice della strada. L’Amministrazione farà certamente la sua parte con le asfaltature di prossima realizzazione, per il cui ritardo ci scusiamo con i nostri concittadini, e con il ripristino delle buche stradali.»