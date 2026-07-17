Variazione di bilancio da 10 milioni di euro: infrastrutture, sicurezza e una nuova "Triplice Intesa" consiliare

La Giunta sblocca l'avanzo di amministrazione per finanziare opere strategiche, dalla Circonvallazione al recupero urbano. A orientare la manovra è la convergenza di tre consiglieri, che prendono in prestito dalla storia il nome del loro patto politico per incidere sulla spesa pubblica.

ALGHERO – Un'iniezione di liquidità superiore ai 10 milioni di euro si prepara a ridefinire le priorità infrastrutturali e manutentive della città. La Giunta comunale ha infatti approvato una corposa delibera di variazione di bilancio, lo strumento contabile che permette di modificare le previsioni di spesa in corso d'anno. La manovra attinge ampiamente all'avanzo di amministrazione, ovvero quel tesoretto costituito dai fondi residui non spesi nei precedenti esercizi finanziari, ora sbloccato per finanziare opere pubbliche, impiantistica sportiva e messa in sicurezza del territorio.

A rivendicare la paternità politica di larga parte di questi stanziamenti sono i consiglieri comunali Gianni Martinelli, Christian Mulas e Alberto Bamonti. I tre esponenti politici hanno ribattezzato la loro asse collaborativa "Triplice Intesa". Il richiamo storico non è casuale: se nei primi anni del Novecento (1907) la Triplice Intesa definiva il sistema di accordi politico-militari tra Gran Bretagna, Francia e Russia, nato non da un trattato vincolante ma da una pragmatica convergenza di interessi per bilanciare gli equilibri europei, su scala locale i tre consiglieri ripropongono la medesima logica. Si tratta di un patto programmatico e trasversale, costruito per unire il peso politico dei singoli e indirizzare strategicamente le risorse pubbliche verso interventi ritenuti prioritari.

Il capitolo più oneroso della manovra guarda alla viabilità strategica e al recupero di aree degradate. Sul piatto ci sono 1,2 milioni di euro destinati a imprimere un impulso decisivo alla fase conclusiva dei lavori della Circonvallazione, arteria fondamentale per decongestionare il traffico cittadino. Sul fronte della riqualificazione urbana, spiccano i 400.000 euro per l'area di via Fratelli Accardo Artigiani, definita dal consigliere Martinelli come "una zona della città che da troppo tempo attendeva un intervento di recupero". A questi si aggiungono due investimenti mirati sul patrimonio storico e immobiliare: 250.000 euro per la manutenzione straordinaria della Torre della Polveriera e 213.000 euro per l'acquisizione dell'ex Ostello della Gioventù nella borgata di Fertilia.

Un secondo asse di intervento riguarda la sicurezza pubblica e il benessere animale, tematiche portate avanti dal consigliere Mulas, forte anche di un ordine del giorno precedentemente approvato all'unanimità dall'Aula. La variazione di bilancio stanzia 488.000 euro per il potenziamento della sicurezza stradale e il rifacimento della segnaletica. Le risorse, per le quali Mulas ha espresso un ringraziamento all'assessore competente Roberto Corbia, si concentreranno sulle zone più sensibili: in prossimità dei plessi scolastici e lungo la Passeggiata Barcellona, aree ad alta densità pedonale. Sul fronte della tutela degli animali, la Giunta ha previsto un investimento di 924.259 euro per l'acquisto della porzione immobiliare, non l'area del compendio, destinata a ospitare in via definitiva il canile comunale.

Il terzo pilastro della manovra risponde alle istanze promosse dal consigliere Bamonti e riguarda la rigenerazione degli spazi di socialità. Sono previsti 270.000 euro per la riqualificazione dei campi sportivi cittadini e degli spazi pubblici di quartiere, con interventi già mappati per i campi dei Giardini Tarragona, la struttura geodetica (il "Pallone") di via Kennedy e il campo da basket della scuola della Mercede. Ulteriori 60.000 euro garantiranno la manutenzione e l'installazione di nuove attrezzature ludiche nei parchi pubblici.

L'architettura finanziaria dovrà ora superare il vaglio tecnico delle Commissioni consiliari competenti, prima di approdare in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva, ultimo passaggio formale per rendere le risorse immediatamente esigibili.

A sigillare l'operazione è una nota congiunta dei tre promotori dell'asse consiliare, che inquadrano così il senso politico della loro alleanza: "La nostra collaborazione non è soltanto un'intesa tra consiglieri comunali, ma rappresenta un patto con i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia. L'approvazione di questa variazione di bilancio dimostra che il confronto costruttivo e il lavoro di squadra possono tradursi in risultati concreti per la città. Continueremo a lavorare con responsabilità affinché gli impegni assunti trovino piena attuazione e contribuiscano a migliorare la qualità della vita della nostra comunità." Oltre ad esprime in conclusione un sentito ringraziamento all'assessore alle opere pubbliche Francesco Marinaro.