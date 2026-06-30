Il municipio di Alghero accende il parco di via Matteotti: via libera al cantiere da centoquindicimila euro per la nuova rete elettrica

La giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto approva il piano esecutivo per illuminare l'area verde. Il consigliere Christian Mulas rivendica il recupero dello spazio pubblico e annuncia l'arrivo di un tavolo da ping pong.

Il 24 giugno la giunta comunale di Alghero, l'organo di governo della città guidato dal sindaco Raimondo Cacciotto, ha approvato all'unanimità il progetto per realizzare l'impianto di illuminazione nel parco pubblico di via Matteotti. L'area verde, considerata per estensione e posizione uno degli snodi strategici per l'aggregazione nella zona ovest dell'abitato, si prepara quindi ad accogliere gli operai. Il documento votato dall'esecutivo cittadino dà il via libera definitivo al progetto esecutivo, ovvero la mappa tecnica e contabile delineata in ogni singola voce di spesa, che rappresenta l'ultimo passaggio burocratico obbligatorio prima di poter affidare materialmente i lavori alle ditte costruttrici.

L'intera operazione costerà alle casse pubbliche centoquindicimila euro, fondi interamente coperti e già vincolati all'interno del bilancio di previsione finanziaria per l'anno 2026. La fetta principale dello stanziamento, pari a poco più di ottantamila euro, rappresenta l'importo netto dei lavori su cui le aziende private potranno presentare offerte al ribasso per cercare di aggiudicarsi l'appalto. A questa cifra si sommano duemilacinquecento euro destinati esclusivamente agli oneri per la sicurezza degli operai sul cantiere, somme che per stringenti direttive di legge non possono mai essere soggette a sconti, oltre al calcolo dell'Iva e al pagamento dei professionisti esterni. A disegnare i cavidotti, i quadri elettrici e l'impatto illuminotecnico è stata l'architetta Maria Benedetta Tiloca, professionista con studio a Olmedo incaricata dal municipio sul finire dell'anno precedente, mentre a vigilare sulla correttezza dell'iter è l'ingegnere comunale Luca Curreli, nominato responsabile unico del progetto, la figura tecnica che per conto dell'ente pubblico coordina la genesi e la realizzazione dell'opera tracciata dal codice alfanumerico necessario al monitoraggio della spesa statale.

Il passaggio in giunta concretizza un iter amministrativo focalizzato sul recupero di uno spazio cittadino a lungo segnato dall'incuria. Sullo sblocco dei cantieri è intervenuto direttamente il consigliere comunale Christian Mulas, promotore politico della riqualificazione dell'area fin dal 2023. L'esponente dell'assemblea civica ha inquadrato i risvolti sociali dell'opera pubblica rilasciando una dichiarazione testuale: «Sono particolarmente orgoglioso di aver restituito dignità al Parco Matteotti, un area per anni dimenticata.Per anni è stato un luogo ghettizzato e abbandonato, ma mi sono battuto con determinazione perché venisse finalmente riqualificato. Ho creduto fin dall'inizio in questo progetto, perché ero convinto che questo spazio dovesse tornare a essere un punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie, un luogo di incontro, socializzazione e svago. Grazie a questo intervento e grazie, il Parco Matteotti sta vivendo la sua rivincita. E il lavoro non si ferma: presto sarà completamente illuminato e verrà installato anche un tavolo da ping pong all'aperto, per offrire nuove opportunità di gioco e aggregazione. Vedere questo parco rinascere è motivo di grande soddisfazione. Quando ci si batte con convinzione per il bene della città, i risultati arrivano e restano a disposizione di tutta la comunità».