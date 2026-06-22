Alghero cambia marcia sul trasporto pubblico: biglietti digitali e nuove linee urbane

Il piano coordinato tra Comune, Regione e Arst introduce il pagamento elettronico a bordo dei bus e riorganizza i collegamenti verso l'aeroporto e il Parco di Porto Conte.

La mobilità urbana di Alghero si prepara a una svolta strutturale. A partire da domani, 22 giugno, entra in vigore il nuovo assetto organizzativo degli autobus, frutto di un accordo tra il Comune, la Regione e l'Arst, ovvero l'azienda pubblica che gestisce i trasporti in Sardegna. Il piano punta a modernizzare gli spostamenti cittadini rendendo il servizio più fluido per residenti e turisti, allineando le procedure di acquisto dei titoli di viaggio agli standard tecnologici già diffusi in molte città europee.

La novità principale riguarda il sistema di pagamento. Gli autobus saranno infatti dotati di tecnologie contactless, che consentono ai passeggeri di salire a bordo e pagare la corsa semplicemente appoggiando la propria carta di credito o lo smartphone sui lettori installati, senza dover acquistare il cartaceo in anticipo. Per chi necessita di titoli fisici, lo scalo aeroportuale Riviera del Corallo è stato potenziato con due nuove macchinette automatiche, mentre l'edicola di via Catalogna resta confermata come punto di riferimento principale, dato che l'intera viabilità dei bus sarà centrata proprio su questo snodo. Tra le modifiche operative, la tratta che serve Porto Conte e Capo Caccia diventa ufficialmente un servizio urbano, garantendo una maggiore frequenza di corse per una zona ad alta frequentazione.

Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che ha coordinato i lavori di pianificazione, ha commentato così l'avvio della riforma: «Le novità annunciate da ARST rappresentano un risultato importante e la dimostrazione che il lavoro portato avanti in questi mesi, in piena sinergia tra Regione Sardegna, Amministrazione comunale e ARST, sta producendo risultati concreti. Avevamo indicato una direzione precisa: costruire una mobilità moderna, semplice e accessibile, capace di rispondere alle esigenze di cittadine, cittadini e turisti. Oggi raccogliamo i primi frutti ma guai a fermarsi».

L'orizzonte politico punta ora alla creazione di una linea di navetta rapida e senza fermate tra il centro di Alghero e l'aeroporto. Si tratta di un progetto su cui gli uffici regionali e l'azienda dei trasporti stanno già lavorando, con l'intento di offrire un servizio che sia rapido e dal costo fisso, paragonabile a quello che si trova in altre città servite da scali aeroportuali. Il disegno prevede inoltre l'integrazione di questi grandi mezzi pubblici con i servizi dei taxi e delle auto a noleggio con conducente, ovvero le macchine private che si prenotano per viaggi personalizzati, un insieme di operatori che per Di Nolfo devono agire come tessere di un grande mosaico per rendere il sistema di spostamento cittadino efficiente e competitivo.