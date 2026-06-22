La maggioranza spegne la polemica sui trasporti scolastici in Sardegna: i soldi per gli sconti agli studenti ci sono

Il presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale rassicura le famiglie sulle agevolazioni per gli abbonamenti di treni e autobus. La giunta Todde richiama l'attenzione sul piano per le politiche giovanili da oltre un miliardo di euro.

La maggioranza in Consiglio regionale smentisce le voci su un imminente taglio degli sconti per i trasporti scolastici in Sardegna. Dopo le proteste sollevate nei giorni scorsi dall'opposizione per una presunta mancanza di coperture finanziarie in vista di settembre, il presidente della commissione Bilancio, l'esponente del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas, interviene per rassicurare le famiglie sulla tenuta delle agevolazioni economiche utilizzate dai ragazzi per viaggiare sui mezzi pubblici. Il rappresentante dell'organo istituzionale incaricato di analizzare e indirizzare le spese della Regione chiarisce che le casse pubbliche dispongono attualmente dei fondi necessari per calmierare i prezzi di autobus e treni, allontanando lo spettro dei rincari in vista del nuovo anno scolastico: «Le agevolazioni per il trasporto degli studenti rappresentano uno strumento importante per migliaia di famiglie sarde. Le risorse oggi disponibili consentono la prosecuzione della misura e c’è la volontà di individuare le soluzioni necessarie affinché il sostegno agli studenti possa continuare anche in futuro».

Il vertice della commissione finanziaria conferma che il dossier relativo alle tariffe per i pendolari più giovani è attualmente sotto la lente dei tecnici e della politica regionale, ribadendo l'impegno della coalizione per garantire il diritto allo studio attraverso l'abbattimento dei costi fissi a carico delle famiglie. L'esponente della maggioranza sigilla la questione definendo il sostegno ai titoli di viaggio come un passaggio ineludibile per l'amministrazione isolana: «La questione è stata posta all’attenzione della Commissione e c’è piena consapevolezza del valore che questa misura riveste per studenti e famiglie. Parliamo di un sostegno che ogni anno aiuta migliaia di ragazze e ragazzi e contribuisce concretamente al diritto allo studio».

A margine delle rassicurazioni contabili sui trasporti, la nota ufficiale diffusa dai vertici del Movimento 5 Stelle inquadra la gestione dei biglietti scolastici all'interno di una strategia occupazionale e sociale più ampia varata dall'esecutivo. La giunta regionale ha infatti strutturato un piano economico dedicato specificamente alle nuove generazioni, mobilitando oltre un miliardo di euro attraverso l'unione di risorse attinte dai bilanci della Regione, dalle casse dello Stato centrale e dai programmi di sviluppo dell'Unione Europea. Le direttive politiche di questo maxi stanziamento sono state tracciate direttamente dalla presidente Alessandra Todde, che fissa come traguardo amministrativo il blocco dell'emigrazione giovanile e la creazione di condizioni di lavoro stabili sul territorio: «Bisogna dare ai nostri giovani la possibilità di raccogliere le competenze che permettano loro di realizzarsi nel contesto in cui vivono, di avere opportunità di lavoro e di costruire qui il proprio progetto di vita. La Sardegna non è una terra di sacrificio, ma una terra di opportunità».