La Regione assegna quasi quattro milioni di euro ad Alghero: scattano i fondi per completare i bastioni e la sede del Comune

Il presidente dell'assemblea cittadina Pirisi annuncia l'arrivo di 3,9 milioni legati all'accordo sulle città regie. Gli stanziamenti serviranno a chiudere i cantieri storici in via Columbano, al Forte della Maddalena e al Bastione Magellano.

Alghero incassa un finanziamento da 3,9 milioni di euro destinato al recupero e alla valorizzazione del proprio patrimonio storico e amministrativo. Le risorse economiche arrivano direttamente grazie alla firma del Protocollo d'Intesa sulle città regie, ovvero un accordo ufficiale di collaborazione istituzionale incentrato sui centri storici dell'isola, siglato con l'assessorato alla cultura della Regione Sardegna, l'organo del governo isolano guidato dall'assessore Franco Cuccureddu. Lo stanziamento si tradurrà nell'attivazione di interventi edilizi sul territorio per completare opere pubbliche attese dalla comunità.

I fondi concessi verranno impiegati interamente per portare a termine tre specifici progetti strutturali all'interno del tessuto urbano. La prima quota di investimenti servirà per il completamento dei lavori della sede comunale di via Columbano, lo stabile destinato a ospitare gli uffici centrali del municipio. I restanti flussi di denaro saranno invece dirottati sul ripristino delle antiche fortificazioni costiere, finanziando il completamento della ristrutturazione del Forte della Maddalena e il completamento del restauro del Bastione Magellano, interventi considerati strategici per riqualificare i beni pubblici, restituire spazi fruibili alla cittadinanza e rafforzare l’attrattività turistica.

A comunicare l'assegnazione delle risorse è stato Mimmo Pirisi, il presidente del Consiglio comunale di Alghero, cioè la figura istituzionale che presiede l'assemblea dei consiglieri eletti in città. Il capo dell'assemblea civica ha evidenziato come l'arrivo dei fondi rappresenti un risultato importante per riconoscere il valore storico e culturale locale, confermando l'identità di città regia e la capacità del centro di riqualificare il patrimonio pubblico e trasformare la propria storia in un'opportunità concreta per tutta la città.