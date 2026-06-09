Alghero incassa quasi quattro milioni di euro dalla Regione per restaurare i monumenti storici del centro

Il municipio firma l'accordo per sbloccare i fondi destinati al Forte della Maddalena, al Palazzo Civico e al Bastione Magellano. L'investimento rientra nel piano di rilancio dell'itinerario turistico legato alle antiche città governate dalla corona spagnola.

Il Comune di Alghero ha ottenuto un finanziamento di quasi quattro milioni di euro per avviare una massiccia operazione di restauro nel cuore del suo centro storico. Le risorse, quantificate esattamente in 3.885.714 euro, fanno parte di un pacchetto da trenta milioni stanziato dalla Regione Sardegna attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione, lo strumento finanziario utilizzato per sostenere la crescita economica e infrastrutturale dei territori. I fondi sono destinati alle sette "Città Regie" dell'isola, ovvero Alghero, Castelsardo, Cagliari, Sassari, Iglesias, Bosa e Oristano, gli antichi centri urbani che in epoca medievale godevano di particolari autonomie amministrative. L'accordo operativo per sbloccare i cantieri è stato firmato oggi a Cagliari alla presenza dell'assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu.

Il piano di spesa algherese prevede l'utilizzo delle risorse spalmate su un triennio, tra il 2026 e il 2028, per completare tre interventi urbanistici specifici. La fetta più grande dell'investimento, pari a 1.885.714 euro, servirà a terminare i lavori di restauro del Palazzo Civico situato in via Columbano, la sede di rappresentanza dell'amministrazione. Un milione e duecentomila euro verranno invece impiegati per continuare l'opera di rigenerazione del Forte della Maddalena, l'antica struttura difensiva costiera, mentre i restanti ottocentomila euro garantiranno la messa in sicurezza strutturale del Bastione Magellano. A margine dell'incontro nel capoluogo, il sindaco ha evidenziato l'importanza dell'operazione: "Un investimento prezioso che grazie all'Assessorato al Turismo della Regione ci permette di accrescere il nostro patrimonio storico e di metterlo a disposizione della comunità". Per il primo cittadino si tratta inoltre di "una grande occasione per consolidare la rete delle Città Regie per lo sviluppo di attività culturali ai fini turistici".

L'avvio della riqualificazione monumentale si sovrappone temporalmente con il calendario delle celebrazioni pubbliche in fase di allestimento: l'amministrazione comunale sta infatti organizzando le iniziative per festeggiare i 525 anni dall'elevazione di Alghero al rango di Città Regia. Oltre ai fondi destinati direttamente ai cantieri edili, il municipio beneficerà anche di una quota aggiuntiva prelevata da un fondo regionale parallelo da 2.570.000 euro. Queste ulteriori risorse, la cui spesa materiale è programmata a partire dall'anno 2028, saranno vincolate all'acquisto di nuovi arredi urbani e all'installazione dei cartelli informativi necessari a tracciare fisicamente il percorso turistico condiviso con le altre realtà sarde.